Студенты решили 12 задач
В Бурятии определились победители XXX республиканской олимпиады студентов образовательных организаций высшего образования по информатике и программированию.
Всего на олимпиаду заявились три команды - Бурятский госуниверситет имени Доржи Банзарова, Восточно-Сибирский технологический госуниверситет и Бурятский институт инфокоммуникаций СибГУТИ. Студенты вузов решали 12 задач, в результате определилась тройка лидеров в командном первенстве, пресс-служба минобразования Бурятии.
Первое место заняла команда БГУ, второе и третье место заняли студенты из ВСГУТУ и БИИК СиБГУТИ соответственно.
Награждение победителей состоится в торжественной обстановке на заключительном пленарном заседании 28 апреля, посвящённом итогам ХХХ республиканской олимпиады студентов по всем предметным направлениям.
В Бурятии назвали победителей олимпиады по информатике и программированию
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