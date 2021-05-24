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Мэрия Улан-Удэ: «Горожане стали игнорировать антиковидные требования»

Мэрия Улан-Удэ: «Горожане стали игнорировать антиковидные требования»
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
В Улан-Удэ мобильные группы усилили рейды

С 24 мая по поручению мэра Улан-Удэ Игоря Шутенкова усилены рейды мобильных групп, направленные на профилактику распространения COVID-19. Проверяется соблюдение санитарно-эпидемиологических норм и требований в организациях торговли, общепита, общественных местах и на транспорте, сообщили в администрации Улан-Удэ.

В каждом районе города работают по три группы. Также закреплена группа по проверке общественного транспорта. Всего в ежедневные рейды по городу отправляются 10 мобильных групп.

- Усиление рейдов связано с осложнением эпидемиологической обстановки. К сожалению, горожане стали игнорировать требования санитарно-эпидемиологического режима. Зачастую у граждан, персонала торговых точек отсутствуют средства индивидуальной защиты, отсутствуют либо ведутся с нарушениями журналы термометрии сотрудников и санитарной обработки помещений, - сообщил начальник управления общественной безопасности администрации Улан-Удэ Михаил Слепнев.

Рейды мобильных групп проводятся в столице Бурятии с 10 апреля прошлого года. В их состав включены муниципальные и госслужащие, а также сотрудники МВД. В ходе рейдов за весь период мобильные группы проверили около 30 тысяч объектов. Выявлено более 1,5 тысяч нарушений.

Как сообщал «Байкал-Daily», в конце прошлой недели усилить работу мобильных группы по контролю противоэпидемических мер поручил глава Бурятии Алексей Цыденов. «Новые вспышки – новые ограничения. Они никому не нужны. Новый карантин наш бизнес уже не выдержит – а это тысячи рабочих мест. Поэтому наша задача – не допустить дальнейшего роста заболеваемости. Главным образом, предприниматели должны обеспечить безопасность посетителей, покупателей. Лучше сейчас провести хорошую профилактику, чем уходить на карантин», - пояснял ранее глава Бурятии.

В Бурятии произошёл резкий скачок заболеваемости коронавирусом. Власти республики заявили о третьей волне. Накануне выявили 71 заражённого (для сравнения, минимум был 8 мая – тогда было всего 22 заражённых за сутки).
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