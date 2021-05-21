Глава Бурятии: «Новый карантин наш бизнес уже не выдержит»

Алексей Цыденов поручил усилить работу мобильных групп
По поручению главы Бурятии Алексея Цыденова мобильные группы по контролю противоэпидемических мер усилили работу, сообщили в пресс-службе правительства республики.
Мобильные группы проводят рейды по местам скопления людей (в организациях торговли, общепита, общественном транспорте) и проверяют соблюдение антикоронавирусных требований. Теперь рейды будут проходить в ежедневном режиме.
- Новые вспышки – новые ограничения. Они никому не нужны. Новый карантин наш бизнес уже не выдержит – а это тысячи рабочих мест. Поэтому наша задача – не допустить дальнейшего роста заболеваемости. Главным образом, предприниматели должны обеспечить безопасность посетителей, покупателей. Лучше сейчас провести хорошую профилактику, чем уходить на карантин, - пояснил глава Бурятии.
Сейчас в республике наблюдается устойчивая тенденция к незначительному, но росту заболеваемости.
- И эта закономерность понятна. После самой большой вспышки, которая была осенью прошлого года, когда в сутки мы регистрировали до 300 новых случаев заболевания, прошло полгода. И у многих иссякают антитела, инфекция снова набирает силу. Поэтому нам необходимо как можно скорее сформировать коллективный иммунитет. Когда достаточная часть населения получит прививку от коронавируса, будет надёжный заслон от инфекции, который позволит полностью снять ограничения и вернуться к обычной жизни. А пока нужно строго соблюдать меры профилактики всем – и жителям республики, и бизнесу. И в этот период контроль прошу не ослаблять, - обратился к членам оперативного штаба Алексей Цыденов.
Как сообщал «Байкал-Daily», сегодня в Бурятии определили условия проведения республиканских массовых мероприятий, в том числе на открытом воздухе. На них будут допускать только тех, у кого есть сертификат о завершённой вакцинации от коронавируса или справка об отсутствии COVID-19. Условие касается как участников мероприятий, так и зрителей. «Пришла третья волна, и она сейчас будет расти», - комментируя ужесточение мер, заявил глава Бурятии.
Глава Бурятии: «Новый карантин наш бизнес уже не выдержит»
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