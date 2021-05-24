В Бурятии ускоряется третья волна коронавируса

Число случаев заражений коронавирусом перевалило за 38 тысяч
По информации управления Роспотребнадзора, в Бурятии за последние сутки выявили 71 больного коронавирусом. Из них 52 в Улан-Удэ.
49 новых заражённых обследовали из-за признаков ОРВИ и пневмонии, у остальных анализы взяли как у контактных лиц и при профилактических обследованиях (многие организации за свой счёт тестируют сотрудников).
В Бурятии разрастается третья волна коронавируса, которую в конце прошлой недели признали власти республики. Сегодняшний показатель (71 больной за сутки) – максимальный за последнее время. Резкий скачок произошёл в выходные: в субботу стало известно сразу о 60 заразившихся за сутки, в воскресенье – уже о 70 новых больных. Для сравнения, в апреле и начале мая ежедневный прирост был менее 30-ти пациентов (минимум был 8 мая – 22 заражённых за сутки).
Общее число случаев заражения COVID-2019 в Бурятии с начала пандемии достигло 38 046. Из них 54% (20 356) случаев инфицирования приходится на жителей Улан-Удэ.
За всё время в Бурятии победили коронавирус 36 645 человек, или 96%. Накануне вылечились 10 пациентов.
За последние сутки в Бурятии никто из больных ковидом не умер. Отметим, летальных исходов нет уже второй день подряд. С начала пандемии же в Бурятии скончались 886 пациентов.
Растёт число госпитализированных больных. Сегодня в стационарах республики получают лечение 375 пациентов с коронавирусной инфекцией, днём ранее их было на 40 человек меньше.
В отделениях реанимации находится 48 пациентов (из них старше 65 лет –25), на ИВЛ – 25 пациентов (из них старше 65-ти –16).
В настоящее время для лечения пациентов с COVID-19 перепрофилировано 428 коек, из них свободно 53. Занятость коечного фонда составляет 87 %.
Амбулаторное лечение проходят 140 пациентов с COVID-19.
Круг контактных лиц составляет 2528 человек.
Накануне глава Бурятии Алексей Цыденов выступил с видеообращением в связи с ростом заболеваемости COVID-19. «У нас пришла третья волна, ковид «растёт». Темпы, сами видите какие! За две недели – прирост в три раза. Это очень большой рост», - подчеркнул глава, напомнив о необходимости соблюдения санитарных мер и вакцинации.
В Бурятии ужесточили правила проведения массовых мероприятий – от культурных до спортивных, в том числе на открытом воздухе. На них будут допускать только тех, у кого есть сертификат о завершённой вакцинации от коронавируса или справка об отсутствии COVID-19. Условие касается как участников мероприятий, так и зрителей.
Запрещены в Бурятии банкеты в честь выпускных вечеров.
Мобильные группы по контролю противоэпидемических мер усилили работу. «Новые вспышки – новые ограничения. Они никому не нужны. Новый карантин наш бизнес уже не выдержит – а это тысячи рабочих мест. Поэтому наша задача – не допустить дальнейшего роста заболеваемости. Главным образом, предприниматели должны обеспечить безопасность посетителей, покупателей. Лучше сейчас провести хорошую профилактику, чем уходить на карантин», - пояснял ранее глава Бурятии.
В Бурятии ускоряется третья волна коронавируса
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