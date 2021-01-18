Иркутская область выиграла чемпионат СФО по боксу

Общество, Фото: пресс-служба минспорта Иркутской области

Спортсменки региона завоевали на соревнованиях 36 медалей



Спортсменки Иркутской области завоевали 12 золотых, 11 серебряных и 13 бронзовых медалей на чемпионате и первенстве Сибирского федерального округа по боксу среди девочек 13-14 лет, девушек 15-16 лет, юниорок 17-18 лет. Соревнования завершились 16 января во дворце спорта «Труд» в Иркутске и собрали 160 спортсменок из десяти сибирских регионов.



Среди девочек 13-14 лет золотые медали выиграли Богдана Жихарева (весовая категория 38 кг), Кира Карпова (42 кг), Татьяна Пинаева (46 кг) и Арина Прокаева (64 кг). Серебряными призёрами стали Екатерина Мельникова (36 кг), Анастасия Рымарева (42 кг), Екатерина Ченцова (54 кг) и Ольга Горшунова (60 кг). Бронзовые награды взяли Снежана Корендяева и Влада Зарубина (40 кг), Дарья Возняк (48 кг), Лилия Киселёва и Арина Сердюк (60 кг), Екатерина Кононова (64 кг), Екатерина Морозова (70 кг).



Среди девушек 15-16 лет в весовой категории 66 кг победила Софья Пласкеева. Серебряные медали получили Дарина Барковская (54 кг), Виктория Арутюнян (60 кг) и Александра Алякишева (свыше 80 кг). Бронзовыми призёрами стала Эрика Билотайте (46 кг) и Светлана Москвичева (52 кг).



Среди юниорок 17-18 лет победу одержали Алёна Тремасова (51 кг), Елена Билотайте (54 кг), Кристина Ступина (60 кг), Юлия Старченко (64 кг) и Татьяна Богданова (свыше 81 кг). Серебряную медаль получила Мария Зебницкая в весовой категории свыше 81 кг. Бронзовые медали выиграли Екатерина Орлова (48 кг) и Юлия Беляевская (60 кг).



Среди женщин первые места заняли Анастасия Гультяева в весовой категории 60 кг и Виктория Швалова в весе 69 кг. Вторыми стали Ксения Фёдорова (48 кг), Любовь Лузгина (54 кг) и Глафира Устинова (60 кг). Бронзовые медали завоевали Светлана Капкова (51 кг) и Полина Горбенко (60 кг).



Главной судейской коллегией соревнований были определены лучшие спортсменки в каждой из четырёх возрастных групп, которые были отмечены специальными денежными призами. Ими стали среди девочек 13-14 лет – Арина Прокаева (Иркутская область), среди девушек 15-16 лет – Софья Михеева (Кемеровская область), среди юниорок 17-18 лет – Елена Билотайте (Иркутская область), среди женщин – Наталья Самохина (Новосибирская область).



В командном зачёте сборная Иркутской области победила среди девочек 13-14 лет, юниорок 17-18 лет и женщин. Среди девушек 15-16 лет лидировала команда Кемеровской области. Об этом сообщает пресс-служба минспорта Иркутской области.

