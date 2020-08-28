Ботанический сад в Чите празднует 30-летие

Общество, Фото: пресс-служба правительства Забайкальского края

В честь юбилея в саду прошёл день открытых дверей



Забайкальский ботанический сад в Чите 28 августа отмечает 30-летие и проводит в честь праздника день открытых дверей. Сегодня в ботаническом саду представлено девять экспозиций растений. Они есть как в оранжерейных комплексах, так и под открытым небом. Гости ботанического сада могут увидеть растения, растущие не только на территории Забайкальского края, но и тропиков и субтропиков.



- Все растения тем или иным образом уникальны. Например, у нас есть цикас, который произрастает в тропиках. Это растение – ровесник динозавров. Также многие восхищаются растением пандероза – это гибрид лимона. Кроме того, у нас представлена коллекция роз, она инсталлирована в экспозицию «Сад сезонов». Мы хотим, чтобы люди могли прийти к нам, пройти по дорожкам, отдохнуть, узнать о новых растениях, увидеть их своими глазами. Тем самым ведется экологическое просвещение жителей региона, – рассказал директор ботанического сада Вячеслав Стромилов.



Он добавил, что в планах – расширение ботанического сада. На данный момент планируется к открытию уличная экспозиция «Хвойный лес», где будут представлены хвойные растения Забайкальского края, Дальнего Востока, Западной Сибири. Открытие экспозиции планируется в следующем году.



Коллектив ботанического сада активно участвует в различных акциях, в частности – оказывает помощь детским лагерям. Например, благодаря ему в лагере «Парус» высажена абрикосовая аллея. Также на День Победы ботанический сад выделяет огромное количество цветов на безвозмездной основе, сообщает пресс-служба правительства Забайкальского края.

