Жительница Иркутской области организовала на привокзальной площади казино

Общество, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

За три месяца женщина смогла заработать 15 тысяч рублей



В Иркутской области с осужденной за организацию игорного заведения будут взысканы незаконно полученные денежные средства. Установлено, что местная жительница в апреле-июне 2019 года организовала на привокзальной площади станции Тайшет деятельность игорного заведения. Для этого она разместила в помещении игровое оборудование, наняла персонал, вела бухгалтерский учёт.



Подпольное игорное заведение работало в круглосуточном режиме. Установленный доход от преступной деятельности за это время составил не менее 15 тысяч рублей.



- В соответствии со статьёй 169 Гражданского кодекса РФ сделка, совершённая с целью, заведомо противной основам правопорядка и нравственности, ничтожна. Всё полученное по ней взыскивается в доход Российской Федерации, - сообщает пресс-служба Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.



Исполнение решения суда находится на контроле прокуратуры.



