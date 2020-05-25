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Жительница Иркутской области организовала на привокзальной площади казино

Жительница Иркутской области организовала на привокзальной площади казино
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
За три месяца женщина смогла заработать 15 тысяч рублей

В Иркутской области с осужденной за организацию игорного заведения будут взысканы незаконно полученные денежные средства. Установлено, что местная жительница в апреле-июне 2019 года организовала на привокзальной площади станции Тайшет деятельность игорного заведения. Для этого она разместила в помещении игровое оборудование, наняла персонал, вела бухгалтерский учёт.

Подпольное игорное заведение работало в круглосуточном режиме. Установленный доход от преступной деятельности за это время составил не менее 15 тысяч рублей.

- В соответствии со статьёй 169 Гражданского кодекса РФ сделка, совершённая с целью, заведомо противной основам правопорядка и нравственности, ничтожна. Всё полученное по ней взыскивается в доход Российской Федерации, - сообщает пресс-служба Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.

Исполнение решения суда находится на контроле прокуратуры.

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