За три месяца женщина смогла заработать 15 тысяч рублей
В Иркутской области с осужденной за организацию игорного заведения будут взысканы незаконно полученные денежные средства. Установлено, что местная жительница в апреле-июне 2019 года организовала на привокзальной площади станции Тайшет деятельность игорного заведения. Для этого она разместила в помещении игровое оборудование, наняла персонал, вела бухгалтерский учёт.
Подпольное игорное заведение работало в круглосуточном режиме. Установленный доход от преступной деятельности за это время составил не менее 15 тысяч рублей.
- В соответствии со статьёй 169 Гражданского кодекса РФ сделка, совершённая с целью, заведомо противной основам правопорядка и нравственности, ничтожна. Всё полученное по ней взыскивается в доход Российской Федерации, - сообщает пресс-служба Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.
Исполнение решения суда находится на контроле прокуратуры.
Жительница Иркутской области организовала на привокзальной площади казино
Общество, Фото:
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