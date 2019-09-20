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Спартакиада по инвалидному спорту прошла в Бурятии

Спартакиада по инвалидному спорту прошла в Бурятии
Общество, 
В соревнованиях приняли участие 137 спортсменов

С 10 по 12 сентября в спортивном лагере «Энхалук» в Бурятии прошла традиционная межрегиональная спартакиада по инвалидному спорту «Байкал-2019».

Состязания прошли в 31 номинации по 8 дисциплинам спорта лиц с поражением опорно-двигательного аппарата: волейбол сидя, настольный теннис, армрестлинг, пауэрлифтинг (жим лёжа), шахматы, шашки, дартс, пулевая стрельба из пневматической винтовки.

- В соревнованиях приняли участие 137 спортсменов из 13 команд, в том числе 4 команды из Улан-Удэ - Советский, Октябрьский, Железнодорожный районы и команда Загорска, Бичурского, Кижингинского, Джидинского, Еравнинского, Кяхтинского, Иволгинского, Мухоршибирского и Кабанского районов республики и команда Монголии, - сообщили в пресс-службе минспорта Бурятии.

Спортсмены разыграли 30 комплектов медалей в личном зачёте и комплект медалей в волейболе сидя. Победителями зрелищного волейбольного турнира стали спортсмены Монголии, серебряные медали завоевала команда Загорска и бронзовыми призёрами стали волейболисты Железнодорожного района, переигравшие команду Октябрьского района.

По итогам спартакиады в общекомандном зачёте первое место завоевала команда Загорска, на втором месте Железнодорожный район и тройку призёров замкнула команда инваспортсменов Октябрьского района.
спорт спартакиада
 
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