На трассе в Бурятии засняли обнявшего ограждение медвежонка

- Жарко тебе? Сиди не попрошайничай. Кормить тебя нельзя, - сказал водитель, снявший медведя.











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видео - https://vk.com/typicalulanude









В Сети появилось видео с сидящим на трассе мишкой. По словам автора видео, косолапого заметили на дороге в Бурятию. Молодой медведь сидел на дороге и держался за дорожное ограждение.В комментариях люди умиляются медвежонку и не скупятся на улыбающиеся смайлики.Но некоторые пользователи настроены не так позитивно. Они предположили, что житель тайги мог потерять маму. «От пожаров убежал, есть нечего, наверное», - предположила подписчица паблика «Типичный Улан-Удэ».Почти за 2 недели ролик просмотрели более 16 тысяч раз.