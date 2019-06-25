На трассе в Бурятии засняли обнявшего ограждение медвежонка

«Сиди, не попрошайничай», - сказал ему автор видео
В Сети появилось видео с сидящим на трассе мишкой. По словам автора видео, косолапого заметили на дороге в Бурятию. Молодой медведь сидел на дороге и держался за дорожное ограждение.
- Жарко тебе? Сиди не попрошайничай. Кормить тебя нельзя, - сказал водитель, снявший медведя.
видео - https://vk.com/typicalulanude
В комментариях люди умиляются медвежонку и не скупятся на улыбающиеся смайлики.
Но некоторые пользователи настроены не так позитивно. Они предположили, что житель тайги мог потерять маму. «От пожаров убежал, есть нечего, наверное», - предположила подписчица паблика «Типичный Улан-Удэ».
Почти за 2 недели ролик просмотрели более 16 тысяч раз.
Используя наш сайт, вы принимаете условия, согласно которым мы используем cookie-файлы для анализа данных и создания контента (в том числе рекламного) и даёте согласие на обработку файлов cookie и пользовательских, персональных данных.