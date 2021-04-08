В Бурятии предложили создать стратегический запас масок

Индивидуальный предприниматель Ратмир Надмитов, занимающийся производством одноразовых медицинских масок, предложил создать в Бурятии их стратегический запас. Предложение он озвучил во время визита на производство зампреда правительства Бурятии – министра промышленности, инвестиций и торговли Антона Виноградова.
Производство масок Ратмир Надмитов запустил в 2020 году. Предприниматель поставляет товар в медорганизации и аптеки Бурятии, Иркутской области и Забайкальского края, сообщили в пресс-службе министерства промышленности, торговли и инвестиций.
- Предприниматель хорошо себя зарекомендовал. Выплачивает проценты по всем займам, которые были выданы. Планируем в последствии помогать и поддерживать его. Целью данного небольшого, но очень эффективного предприятия является занять свою нишу на рынке, которая позволит обеспечивать качественной продукцией соседние регионы и регионы Дальнего Востока, - отметил Антон Виноградов.
Чтобы расширить географию сбыта продукции, Ратмир Надмитов планирует расширить ассортимент.
- Мы в 2021 году планируем запустить, кроме масок, производство одноразовых нестерильных халатов, костюмов, бахил, респираторов, расширить свой ассортимент. Данные меры помогут нам выйти на российский рынок, - отметил индивидуальный предприниматель .
Предприниматель обратился к зампреду с предложением по формированию стратегического запаса медицинских масок для нужд республики и соседних регионов на случай третьей волны коронавируса.
На данный момент у предпринимателя в запасе 4 миллиона штук медицинских масок.
Как сообщал «Байкал-Dailу», в начале марта глава Бурятии Алексей Цыденов поручил готовиться к третьей волне коронавируса.