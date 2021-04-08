 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

08 апреля

07 апреля

Популярное

В Бурятии предложили создать стратегический запас масок

В Бурятии предложили создать стратегический запас масок
Бизнес,  Фото:министерство промышленности, торговли и инвестиций РБ
Бизнесмен предложил готовиться на случай третьей волны коронавируса

Индивидуальный предприниматель Ратмир Надмитов, занимающийся производством одноразовых медицинских масок, предложил создать в Бурятии их стратегический запас. Предложение он озвучил во время визита на производство зампреда правительства Бурятии – министра промышленности, инвестиций и торговли Антона Виноградова.



Производство масок Ратмир Надмитов запустил в 2020 году. Предприниматель поставляет товар в медорганизации и аптеки Бурятии, Иркутской области и Забайкальского края, сообщили в пресс-службе министерства промышленности, торговли и инвестиций.

- Предприниматель хорошо себя зарекомендовал. Выплачивает проценты по всем займам, которые были выданы. Планируем в последствии помогать и поддерживать его. Целью данного небольшого, но очень эффективного предприятия является занять свою нишу на рынке, которая позволит обеспечивать качественной продукцией соседние регионы и регионы Дальнего Востока, - отметил Антон Виноградов.

Чтобы расширить географию сбыта продукции, Ратмир Надмитов планирует расширить ассортимент.

- Мы в 2021 году планируем запустить, кроме масок, производство одноразовых нестерильных халатов, костюмов, бахил, респираторов, расширить свой ассортимент. Данные меры помогут нам выйти на российский рынок, - отметил индивидуальный предприниматель .

Предприниматель обратился к зампреду с предложением по формированию стратегического запаса медицинских масок для нужд республики и соседних регионов на случай третьей волны коронавируса.

На данный момент у предпринимателя в запасе 4 миллиона штук медицинских масок.

Как сообщал «Байкал-Dailу», в начале марта глава Бурятии Алексей Цыденов поручил готовиться к третьей волне коронавируса.

маски коронавирус предприниматели
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Бурятии предложили создать стратегический запас масок
В Бурятии предложили создать стратегический запас масок
Бизнес, 08.04.2021
Бизнесмен предложил готовиться на случай третьей волны коронавируса
Крепкий алкоголь предлагают продавать только в спецмагазинах
Бизнес, 08.04.2021
В России разрабатывают новую антиалкогольную госполитику
В Улан-Удэ уничтожили центнер санкционных фруктов
В Улан-Удэ уничтожили центнер санкционных фруктов
Бизнес, 08.04.2021
Яблоки и груши уничтожили на полигоне твёрдых бытовых отходов
В Улан-Удэ сообщают об обысках в строительных компаниях
В Улан-Удэ сообщают об обысках в строительных компаниях
Бизнес, 08.04.2021
«Перехват_03» сообщает, что речь идёт о хищении 100 миллионов рублей
В Улан-Удэ бизнесвумен оштрафовали за контрафактные куклы
В Улан-Удэ бизнесвумен оштрафовали за контрафактные куклы
Бизнес, 08.04.2021
Представитель компании L.O.L. указал, что не передавал кому-либо прав на товарные знаки
В Улан-Удэ аннулировали закупку БСМП на 22 млн
В Улан-Удэ аннулировали закупку БСМП на 22 млн
Бизнес, 07.04.2021
Техническое задание на закупку медтехники ограничивало количество участников торгов
В Бурятии бывший инструктор отсудил у автошколы 116 тысяч
В Бурятии бывший инструктор отсудил у автошколы 116 тысяч
Бизнес, 07.04.2021
Автошкола выплатила долг после ареста компьютеров
И.о. Байкальского природоохранного прокурора примет бизнесменов Бурятии
И.о. Байкальского природоохранного прокурора примет бизнесменов Бурятии
Бизнес, 07.04.2021
В том числе можно будет поднять темы туризма на Байкале
Улан-удэнку оштрафовали за контрафактные игрушки
Улан-удэнку оштрафовали за контрафактные игрушки
Бизнес, 07.04.2021
Решение вынес Четвёртый арбитражный апелляционный суд
В Бурятии увеличили до 75% заполняемость театров и кинотеатров
В Бурятии увеличили до 75% заполняемость театров и кинотеатров
Бизнес, 07.04.2021
Очередное ковидное послабление принял оперштаб
В Улан-Удэ стартует межрегиональная строительная выставка
В Улан-Удэ стартует межрегиональная строительная выставка
Бизнес, 06.04.2021
Планируется приезд участников из других регионов России
В Забайкалье прокуратура нашла нарушения в «ЛокоТех Эксперт»
В Забайкалье прокуратура нашла нарушения в «ЛокоТех Эксперт»
Бизнес, 06.04.2021
Просрочка по удержанию алиментов составила 83 дня
Жители Бурятии покупают SIM-карты вместе с игрушками и бензином
Жители Бурятии покупают SIM-карты вместе с игрушками и бензином
Бизнес, 06.04.2021
В Бурятии открылось более 450 новых мест, где можно приобрести и самостоятельно активировать SIM-карту МегаФона
Школьник из села в Бурятии зарабатывает на любителях аниме
Школьник из села в Бурятии зарабатывает на любителях аниме
Бизнес, 06.04.2021
Мэргэн Цыбиков озвучивает фанфики по аниме
На границе Бурятии изъяли партию монгольского творога
На границе Бурятии изъяли партию монгольского творога
Бизнес, 06.04.2021
Творог гражданин Беларуси вёз в Чехию

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^