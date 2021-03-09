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Глава Бурятии поручил готовиться к третьей волне коронавируса

Глава Бурятии поручил готовиться к третьей волне коронавируса
Власть,  Фото:пресс-служба правительства Бурятии
Алексей Цыденов заявил, что третью волну коронавируса необходимо профилактировать уже сейчас

Сегодня, 9 марта, глава Бурятии Алексей Цыденов заявил о необходимости готовиться к третьей волне коронавируса. В пресс-службе правительства Бурятии сообщили, что на заседании оперштаба глава дал ряд поручений по усилению мер профилактики в преддверии весеннего эпидсезона.

- С потеплением увеличится риск распространения коронавируса. Третья волна будет, но её сила будет зависеть от того, насколько чётко будут организованы профилактические мероприятия. Третью волну необходимо профилактировать уже сейчас. На период подготовки к сезонному росту заболеваемости усилить работу мобильных групп, составить отдельные графики проведения мероприятий в сфере культуры и спорта, - отметил Алексей Цыденов.

Руководителям минспорта и минкультуры Бурятии поручено представить графики проведения мероприятий. Организация поселенческих соревнований и культурных мероприятий будет согласовываться на районных оперативных штабах по контролю и мониторингу ситуации с COVID-19.

Любые межпоселенческие, районные, республиканские мероприятия будут отдельно рассматриваться на заседаниях республиканского оперштаба. Решение об их проведение будет приниматься с учётом актуальной эпидобстановки и обеспечения необходимого объёма профилактических мер.

Мобильные группы продолжат ежедневные профилактические рейды в организациях торговли, общепита, сферы услуг и на транспорте.

- Мы ведём ежедневный мониторинг и анализ работы мобильных групп в Улан-Удэ и районах республики. Необходимо отметить, что там, где есть контроль со стороны руководителей муниципалитетов, есть хорошие тенденции, заболеваемость не растёт. На сегодняшний день слабо организована работа в Закаменском, Кабанском, Мухоршибирском районах. Эффективность работы мобильных групп в этих районах низкая. В Селенгинском районе, нужно отметить, что данная работа была усилена, и интенсивность эпидпроцесса значительно меньше, чем на прошлой неделе, -отметил заместитель председателя правительства Бурятии по вопросам безопасности Пётр Мордовской.

Суточный прирост заболеваемости в Селенгинском районе, где ввели дополнительные ограничительные мероприятия, уменьшился в три раза по сравнению с прошлой неделей. Так, на момент введения ограничительных мер суточный прирост составлял 34 новых случая. По данным управления Роспотребнадзора, за последние сутки в районе зарегистрировано девять новых случаев.

В районе под медицинским наблюдением остаются 452 человека: 241 контактное лицо, 211 пациентов получают лечение. 24 пациента эвакуированы в Улан-Удэ. В район поступило 1930 доз вакцины от коронавирусной инфекции, 1675 жителей района получили прививки.

В Селенгинском районе мобильные группы за выходные проверили 132 объекта и 222 физических лица. Выявлено 19 нарушений, из которых 16 нарушений допустили юридические лица, три протокола составлено на жителей района. К контрольным мероприятиям присоединились сотрудники МВД, которые за этот период составили девять протоколов по статье 20.6.1, сотрудники Росгвардии и Государственной противопожарной службы, составившие пять протоколов об административном правонарушении.



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