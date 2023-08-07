Уроженец Бурятии организовал канал нелегальной миграции в Севастополе

После разоблачения злоумышленник пустился в бега







По версии следствия, мужчина вместе со знакомым организовал канал нелегальной миграции в Севастополе. За девять месяцев – с июля 2022-го по апрель 2023-го года – он помог восьми иностранцам незаконно въехать в Россию. Для этого приятели изготовили фиктивные документы – ходатайства со стороны работодателей о привлечении гастарбайтеров как высококвалифицированных специалистов, трудовые договоры с ними и другие необходимые ходатайства и письменные обязательства.



Поддельные документы предоставили в отдел разрешительно-визовой работы УВМ УМВД России по Севастополю. На их основании приняли решение о выдаче иностранцам приглашений на въезд в РФ для осуществления трудовой деятельности.



Уголовное дело расследовало УФСБ России по республике Крым и Севастополю. Злоумышленник после разоблачения некоторое время скрывался от правоохранительных органов, но его местонахождение удалось установить.



Скоро уроженец Бурятии предстанет перед судом – уголовное дело уже направили туда для рассмотрения по существу. Подельнику вынесли обвинительный приговор ещё в апреле.

Прокуратура Севастополя утвердила обвинительное заключение по уголовному делу против 44-летнего уроженца Бурятии. Его обвиняют сразу в нескольких преступлениях – в организации незаконной миграции группой лиц по предварительному сговору и с использованием своего служебного положения (по пунктам «а» и «в» части 2 статьи 322.1 УК РФ), подстрекательстве и пособничестве в подделке официального документа, предоставляющего права и освобождающего от обязанностей, с целью облегчить совершение другого преступления (по частям 4 и 5 статьи 33 – части 4 статьи 327 УК) и использовании заведомо подложного документа (по части 5 статьи 327 Уголовного кодекса РФ).