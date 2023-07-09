Житель Бурятии убил брата, приняв его за вора

Мужчину приговорили к девяти годам колонии строгого режима
Зимой братья, жители Иволгинского района Бурятии, употребляли спиртные напитки у родственников. После чего один пришёл в дом другого и уснул на диване. Через некоторое время домой вернулся хозяин дома.
Находясь дома, хозяин жилища услышал крик и решил, что в дом пробрался вор. Схватив нож, он подошёл к лежащему на диване в комнате мужчине и нанёс четыре удара в ногу. Потерпевший скончался через непродолжительное время.
- Суд учёл в совокупности смягчающие Ц. наказание обстоятельства и назначил ему наказание в виде 9 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, - сообщает пресс-службе Иволгинского районного суда.
Приговор вступил в законную силу.
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Происшествия, Фото:
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