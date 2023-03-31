В Иркутске столкнулись автобус с 30 пассажирами и пожарная машина









Вечером 30 марта в Иркутске столкнулись рейсовый автобус, в салоне которого было около 30 человек, и пожарный автомобиль с включенными спецсигналами. ДТП произошло на пересечении улиц Декабрьских Событий и Дзержинского.- Произошло столкновение пожарной автоцистерны на базе автомобиля «Урал» с маршрутным автобусом ПАЗ. После столкновения водитель общественного транспорта допустил наезд на пешеходное ограждение, дорожный знак и выехал на тротуар. В момент ДТП автомашина спецтехники двигалась с включёнными проблесковыми маяками и специальным звуковым сигналом, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.Медики скорой медицинской помощи осмотрели участников на наличие травм. Точное количество пострадавших устанавливается.