В Иркутске столкнулись автобус с 30 пассажирами и пожарная машина

После аварии водитель автобуса наехал на пешеходное ограждение, дорожный знак и выехал на тротуар
Вечером 30 марта в Иркутске столкнулись рейсовый автобус, в салоне которого было около 30 человек, и пожарный автомобиль с включенными спецсигналами. ДТП произошло на пересечении улиц Декабрьских Событий и Дзержинского.
- Произошло столкновение пожарной автоцистерны на базе автомобиля «Урал» с маршрутным автобусом ПАЗ. После столкновения водитель общественного транспорта допустил наезд на пешеходное ограждение, дорожный знак и выехал на тротуар. В момент ДТП автомашина спецтехники двигалась с включёнными проблесковыми маяками и специальным звуковым сигналом, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.
Медики скорой медицинской помощи осмотрели участников на наличие травм. Точное количество пострадавших устанавливается.
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