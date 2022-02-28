Пассажирам пришлось идти пешком
В понедельник, 28 февраля, в утренний час пик в центре Улан-Удэ встали трамваи. По словам горожан, произошёл обрыв контактного провода в районе остановки «Центральный рынок». Пассажиров высадили из вагона и им пришлось пешком.
В МУП «Управление трамвая» «Байкал-Daily» сообщили, что неполадку устраняют.
- Произошёл излом пантографа с обрывом контактной сети. На месте работает аварийная бригада предприятия по восстановлению контактной сети. В ближайшее время движение трамваев будет восстановлено, - сообщили в МУП «Управление трамвая».
В последнее время на трамвайных путях всё чаще случаются поломки. Вагоны сходят с рельсов, обрываются контактные сети. 16 февраля трамваи простаивали с 17:22 до 17:59 из-за неисправности вагона трамвая маршрута № 8. 15 февраля дважды останавливалось движение трамваев. 11 февраля в Улан-Удэ также зафиксировано сразу два схода трамваем с рельсов. До этого сход с рельсов был зафиксирован 8 февраля. Днём 15 февраля сошедший с рельсов трамвай перегородил дорогу. 13 февраля в районе остановки «Лицей» было закрыто движение трамваев в обе стороны.
В Улан-Удэ в утренний час пик встали трамваи
Происшествия, Фото:
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