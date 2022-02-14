Трамваи простаивали пару часов
В воскресенье, 13 февраля, 8:10 произошёл отжиг контактного провода на остановке общественного транспорта «Лицей» в Улан-Удэ. В этой связи было закрыто движение трамваев маршрутов № 1, 2, 4, 7, 8 в обе стороны.
В 9:55 открыли движение с остановки «Элеватор» в сторону центра города трамваев маршрутов № 1, 2, 4. Время простоя составило 1 час 45 минут. В 10:22 движение полностью восстановлено. Трамваи двигались по изменённому маршруту. Время простоя составило более двух часов, сообщается в оперативной сводке по городу.
Как сообщал «Байкал-Daily», в пятницу в Улан-Удэ трамваи дважды сходили с рельсов.
В Улан-Удэ с рельсов сошёл трамвай
Происшествия, Фото:
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