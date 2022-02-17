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В Улан-Удэ вновь останавливали движение трамваев

В Улан-Удэ вновь останавливали движение трамваев
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
Подобные случаи заметно участились в последнее время

В Улан-Удэ вновь останавливали движение трамваев.

В среду, 16 февраля, в 7:48 на перекрёстке улиц Ботаническая – Моховая произошло ДТП автомобиля с вагоном трамвая, следовавшем по маршруту №2. В это связи было закрыто движение трамваев маршрутов № 1, 7 с остановки «Элеватор» в сторону Нового Моста и с развязки «20а квартал» на «Новый мост». Время простоя составило 25 минут.

Вечером, трамваи простаивали с 17:22 до 17:59 из-за неисправности вагона трамвая маршрута № 8, сообщается в оперативной сводке по городу.

В последнее время участились подобные случаи. Как сообщал «Байкал-Daily», 15 января дважды останавливалось движение трамваев. 11 февраля в Улан-Удэ зафиксировано сразу два схода трамваем с рельсов. До этого сход с рельсов был зафиксирован 8 февраля. Также движение трамваев иногда встаёт из-за отжига контактных проводов. Так было 13 февраля на остановке «Лицей». В тот день было закрыто движение трамваев маршрутов № 1, 2, 4, 7, 8 в обе стороны.

сход с рельсов трамвай

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