В Бурятии вор потерял украденный телефон

Кража произошла после застолья



В конце апреля из дома 48-летнего жителя села Поселье в Иволгинском районе Бурятии знакомый украл телевизор и сотовый телефон. Мужчина обещал вернуть технику, но стал скрываться, поменял номер сотового телефона и место жительства. Житель Поселья заявил о краже в правоохранительные органы.



Полицейские выяснили обстоятельства преступления. Мужчины выпивали дома, после чего гость ушёл домой. Затем вернулся вечером и рассчитывал на продолжение застолья. Но, обнаружив, что хозяина дома нет, а дверь открыта, совершил кражу.



Сотрудники полиции задержали ранее не судимого 42-летнего жителя села Нижняя Иволга.



Украденный сотовый телефон мужчина утерял, а телевизор продал. На вырученные деньги купил спиртное.



За кражу возбуждено уголовное дело. Следствие продолжается, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.

