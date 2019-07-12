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В Бурятии вор потерял украденный телефон

В Бурятии вор потерял украденный телефон
Происшествия, 
Кража произошла после застолья

В конце апреля из дома 48-летнего жителя села Поселье в Иволгинском районе Бурятии знакомый украл телевизор и сотовый телефон. Мужчина обещал вернуть технику, но стал скрываться, поменял номер сотового телефона и место жительства. Житель Поселья заявил о краже в правоохранительные органы.

Полицейские выяснили обстоятельства преступления. Мужчины выпивали дома, после чего гость ушёл домой. Затем вернулся вечером и рассчитывал на продолжение застолья. Но, обнаружив, что хозяина дома нет, а дверь открыта, совершил кражу.

Сотрудники полиции задержали ранее не судимого 42-летнего жителя села Нижняя Иволга.

Украденный сотовый телефон мужчина утерял, а телевизор продал. На вырученные деньги купил спиртное.

За кражу возбуждено уголовное дело. Следствие продолжается, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.
кража
 
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