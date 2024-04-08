



В Бурятии отметили День беременных. 7 апреля около 100 беременных пациенток и сотрудниц Центра посетили праздник. Попробовали гимнастику для будущих мам, нарисовали цветы, научились пеленать малыша, насладились концертной программой и многим другим.- В честь этого замечательного праздника в наших медорганизациях прошли различные мероприятия, чествующие беременных. Сегодня рада была побывать на одном из таких. Республиканский перинатальный центр совместно с Общественной палатой РБ организовали тёплый, душевный и позитивный праздник для наших дорогих мамочек! — отметила зампред правительства РБ — министр здравоохранения Евгения Лудупова.В городском и республиканском перинатальных центрах, а также в женских консультациях прошли концерты, мастер-классы и лектории в честь Дня беременных.