08 апреля

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В Бурятии отметили День беременных

В Бурятии отметили День беременных
Общество,  Фото:МЗ РБ
В роддомах прошли различные мероприятия для будущих матерей

В Бурятии отметили День беременных. 7 апреля около 100 беременных пациенток и сотрудниц Центра посетили праздник. Попробовали гимнастику для будущих мам, нарисовали цветы, научились пеленать малыша, насладились концертной программой и многим другим.


- В честь этого замечательного праздника в наших медорганизациях прошли различные мероприятия, чествующие беременных. Сегодня рада была побывать на одном из таких. Республиканский перинатальный центр совместно с Общественной палатой РБ организовали тёплый, душевный и позитивный праздник для наших дорогих мамочек! — отметила зампред правительства РБ — министр здравоохранения Евгения Лудупова.

В городском и республиканском перинатальных центрах, а также в женских консультациях прошли концерты, мастер-классы и лектории в честь Дня беременных.

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