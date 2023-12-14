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Названо число жителей Бурятии с запретом на выезд за границу из-за долгов

Названо число жителей Бурятии с запретом на выезд за границу из-за долгов
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Они накопили долгов в общей сложности на 3,7 млрд

26 тысяч жителей Бурятии временно ограничены в праве выезда за пределы России. Посетить зарубежные страны они не могут из-за неуплаты долгов, общая сумма которых составила 3,7 миллиарда рублей, сообщили в республиканском УФССП.

- Судебный пристав вправе вынести постановление о временном ограничении в праве выезда за пределы Российской Федерации, если задолженность по судебному акту свыше 30 тысяч рублей. Это не касается долгов по алиментам, выплат компенсаций за возмещение вреда, причинённого здоровью, возмещение вреда в связи со смертью кормильца, имущественного ущерба или морального вреда. Для этих категорий должников лимит устанавливается на уровне 10 тысяч рублей. Снижается порог до 10 тысяч рублей и для исполнительных производств, которые находятся на исполнении более двух месяцев, - пояснил заместитель главного судебного пристава Бурятии Константин Щукин.

Временный запрет на выезд заграницу снимается после полной оплаты задолженности.








судебные приставы долги

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