Житель Бурятии получил «условку» за незаконное хранение золота на 11 млн

Мужчина незаконно добыл золото и переплавил его в слитки



Советский районный суд Улан-Удэ вынес приговор в отношении мужчины. Его действия судом квалифицированы как незаконное хранение драгоценных металлов в любом виде, состоянии, за исключением ювелирных и бытовых изделий и лома таких изделий, совершённое в крупном размере.



Из материалов дела следует, что в 2019 году мужчина, зная, что в одном из регионов страны ранее велась добыча драгоценного металла, решил незаконно добыть там природное золото.



В конце сентября 2020 года подсудимый при помощи газовой горелки переплавил всё добытое природное золото. В этот же день он выехал в сторону другого региона, прихватив с собой три слитка общей массой 3028,20 гр., содержащие химически чистое золото и химически чистое серебро, стоимостью - по курсу продаж, установленному Центральным Банком России на начало 2023 года - 11 млн. рублей.



- Подъезжая к населённому пункту, ввиду поломки транспортного средства и опасаясь обнаружения добытого природного золота, Т. спрятал три слитка природного золота под корни кустарника, где хранил его до января 2023 года. Тем самым Т. незаконно хранил драгоценный металл в крупном размере, - сообщают в суде.



В январе 2023 года мужчина прибыл к месту хранения золота, забрал три слитка, однако в тот же день был задержан сотрудниками правоохранительных органов.



Подсудимый свою вину полностью признал. Ему назначено наказание в виде 2 лет лишения свободы условно, с испытательным сроком 2 года. Приговор вступил в законную силу.

