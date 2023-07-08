08 июля

07 июля

Популярное

Житель Бурятии получил «условку» за незаконное хранение золота на 11 млн

Житель Бурятии получил «условку» за незаконное хранение золота на 11 млн
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Мужчина незаконно добыл золото и переплавил его в слитки

Советский районный суд Улан-Удэ вынес приговор в отношении мужчины. Его действия судом квалифицированы как незаконное хранение драгоценных металлов в любом виде, состоянии, за исключением ювелирных и бытовых изделий и лома таких изделий, совершённое в крупном размере.

Из материалов дела следует, что в 2019 году мужчина, зная, что в одном из регионов страны ранее велась добыча драгоценного металла, решил незаконно добыть там природное золото.

В конце сентября 2020 года подсудимый при помощи газовой горелки переплавил всё добытое природное золото. В этот же день он выехал в сторону другого региона, прихватив с собой три слитка общей массой 3028,20 гр., содержащие химически чистое золото и химически чистое серебро, стоимостью - по курсу продаж, установленному Центральным Банком России на начало 2023 года - 11 млн. рублей.

- Подъезжая к населённому пункту, ввиду поломки транспортного средства и опасаясь обнаружения добытого природного золота, Т. спрятал три слитка природного золота под корни кустарника, где хранил его до января 2023 года. Тем самым Т. незаконно хранил драгоценный металл в крупном размере, - сообщают в суде.

В январе 2023 года мужчина прибыл к месту хранения золота, забрал три слитка, однако в тот же день был задержан сотрудниками правоохранительных органов.

Подсудимый свою вину полностью признал. Ему назначено наказание в виде 2 лет лишения свободы условно, с испытательным сроком 2 года. Приговор вступил в законную силу.
суд золото

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Бурятии развернётся «Байкальский танцевальный фестиваль»
В Бурятии развернётся «Байкальский танцевальный фестиваль»
Общество, 08.07.2023
В программе: фотовыставка, гала-концерт и балет на Байкале
Житель Бурятии получил «условку» за незаконное хранение золота на 11 млн
Житель Бурятии получил «условку» за незаконное хранение золота на 11 млн
Общество, 08.07.2023
Мужчина незаконно добыл золото и переплавил его в слитки
В Туве временно ограничат движение через госграницу
В Туве временно ограничат движение через госграницу
Общество, 08.07.2023
Пропуск приостановят в связи с национальным праздником Монголии
В Бурятии жара до +31 градуса
В Бурятии жара до +31 градуса
Общество, 08.07.2023
В Улан-Удэ возможна гроза 
В Бурятии разыграют кубок России по стрельбе из лука
В Бурятии разыграют кубок России по стрельбе из лука
Общество, 07.07.2023
Соревнования пройдут с 11 по 15 июля
Забайкалье примет фестиваль современного искусства
Забайкалье примет фестиваль современного искусства
Общество, 07.07.2023
Спектакль по произведению Пушкина покажут в ленд-арт парке «Тужи»
В Бурятии стартует республиканский Сурхарбан
В Бурятии стартует республиканский Сурхарбан
Общество, 07.07.2023
День скачек проведут в Иволгинском районе
Борцы Бурятии привезли 10 медалей из Якутска
Борцы Бурятии привезли 10 медалей из Якутска
Общество, 07.07.2023
Турниры проводились для юношей до 15 и 18 лет
В Бурятии преображают здание юношеской библиотеки
В Бурятии преображают здание юношеской библиотеки
Общество, 07.07.2023
Обновлённый фасад станет художественной работой «Рассвет»
В райцентре Бурятии чествовали супружескую пару
В райцентре Бурятии чествовали супружескую пару
Общество, 07.07.2023
Чета Борисовых отметила «рубиновую свадьбу»
В Забайкалье провели летние учёты дзеренов
В Забайкалье провели летние учёты дзеренов
Общество, 07.07.2023
В Даурском заповеднике насчитали около десяти тысяч особей
В Улан-Удэ установят арт-объект из вторсырья
В Улан-Удэ установят арт-объект из вторсырья
Общество, 07.07.2023
В рамках мероприятия состоится субботник
В Бурятии собираются провести учения по ликвидации чумы свиней
В Бурятии собираются провести учения по ликвидации чумы свиней
Общество, 07.07.2023
Мероприятие пройдёт на межрегиональном уровне
С 1 сентября в МАПП Забайкальск можно зарезервировать дату подъезда
С 1 сентября в МАПП Забайкальск можно зарезервировать дату подъезда
Общество, 07.07.2023
С 1 марта 2024 года сервис будет доступен на Госуслугах

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^