В Улан-Удэ определили победителей конкурса «Скворечник каждой птице»

Общество, Фото: дирекция по паркам Улан-Удэ

Работы участников станут домом для пернатых парка



15 апреля в парке Улан-Удэ прошла выставка-конкурс «Скворечник каждой птице». Сделать скворечники для перелётных птиц вызвались мастера столицы Бурятии, многие из которых участвовали вместе со своими маленькими детьми.



Победителей выбирали как члены жюри, так и гости мероприятия. Жюри выбрали следующих победителей:

I место - Семья Цыбиковых с двухэтажным скворечником «Скворечник для семейной пары»;

II место - Семья Манаевых с работой «Восточный чудо-домик для пернатых»;

III место – Анна Митыпова, сделавшая скворечник для птиц «Семья».



В номинации «Самый декорированный скворечник» победила семья Суворовых. В номинации «Самый экологичный скворечник» победу одержал Алдар Алексеев.



Зрители выбрали своего победителя – скворечник, сделанный семьёй Суворовых.



Скворечники останутся в парке имени Д.Ж. Жанаева и будут развешаны на деревья на этой неделе.



Как сообщает дирекция по паркам Улан-Удэ, для гостей мероприятия выступили детские творческие коллективы, а с самыми маленькими поиграли аниматоры в костюмах Компота и Карамельки.

