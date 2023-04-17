Работы участников станут домом для пернатых парка
15 апреля в парке Улан-Удэ прошла выставка-конкурс «Скворечник каждой птице». Сделать скворечники для перелётных птиц вызвались мастера столицы Бурятии, многие из которых участвовали вместе со своими маленькими детьми.
Победителей выбирали как члены жюри, так и гости мероприятия. Жюри выбрали следующих победителей:
I место - Семья Цыбиковых с двухэтажным скворечником «Скворечник для семейной пары»;
II место - Семья Манаевых с работой «Восточный чудо-домик для пернатых»;
III место – Анна Митыпова, сделавшая скворечник для птиц «Семья».
В номинации «Самый декорированный скворечник» победила семья Суворовых. В номинации «Самый экологичный скворечник» победу одержал Алдар Алексеев.
Зрители выбрали своего победителя – скворечник, сделанный семьёй Суворовых.
Скворечники останутся в парке имени Д.Ж. Жанаева и будут развешаны на деревья на этой неделе.
Как сообщает дирекция по паркам Улан-Удэ, для гостей мероприятия выступили детские творческие коллективы, а с самыми маленькими поиграли аниматоры в костюмах Компота и Карамельки.
В Улан-Удэ определили победителей конкурса «Скворечник каждой птице»
Общество, Фото:
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