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В Улан-Удэ определили победителей конкурса «Скворечник каждой птице»

В Улан-Удэ определили победителей конкурса «Скворечник каждой птице»
Общество,  Фото:дирекция по паркам Улан-Удэ
Работы участников станут домом для пернатых парка

15 апреля в парке Улан-Удэ прошла выставка-конкурс «Скворечник каждой птице». Сделать скворечники для перелётных птиц вызвались мастера столицы Бурятии, многие из которых участвовали вместе со своими маленькими детьми.

Победителей выбирали как члены жюри, так и гости мероприятия. Жюри выбрали следующих победителей:
I место - Семья Цыбиковых с двухэтажным скворечником «Скворечник для семейной пары»;
II место - Семья Манаевых с работой «Восточный чудо-домик для пернатых»;
III место – Анна Митыпова, сделавшая скворечник для птиц «Семья».

В номинации «Самый декорированный скворечник» победила семья Суворовых. В номинации «Самый экологичный скворечник» победу одержал Алдар Алексеев.

Зрители выбрали своего победителя – скворечник, сделанный семьёй Суворовых.

Скворечники останутся в парке имени Д.Ж. Жанаева и будут развешаны на деревья на этой неделе.

Как сообщает дирекция по паркам Улан-Удэ, для гостей мероприятия выступили детские творческие коллективы, а с самыми маленькими поиграли аниматоры в костюмах Компота и Карамельки.
Улан-Удэ скворечники конкурс выставка парки отдыха птицы

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