В Бурятии военные ВВО выявили сильнейших

Улан-Удэ примет чемпионат Вооружённых сил
Чемпионат Восточного военного округа по гиревому спорту и армейскому рукопашному бою, который проходил в столице Бурятии в феврале, собрал свыше 170 спортсменов-военнослужащих различных войск и армий. С внушительным отрывом победу в общекомандном зачёте в состязаниях по гиревому спорту одержала 36 общевойсковая армия. Тройку лидеров замыкают 29 общевойсковая армия и 11 Краснознамённая армия военно-воздушных сил и противовоздушной обороны.
Победителем по армейскому рукопашному бою стала команда 29 общевойсковой армии. На втором месте – 11 Краснознамённая армия военно-воздушных сил и противовоздушной обороны, и третье место – 36 общевойсковая армия. Об этом сообщает пресс-служба министерства спорта Бурятии.
Напомним, что Улан-Удэ с 17 по 18 марта примет чемпионат Вооружённых сил Российской Федерации по армейскому рукопашному бою, в котором примут участие лучшие бойцы всех военных округов и родов войск России.
Программа соревнований
17 марта
14:00 – 14:30 – Церемония открытия
14:30 – 18:00 – Предварительные бои
18 марта
12:00 – 13:00 – Поединки за III место
14:00 – 14:30 – Церемония открытия финальной части
14:30 – 16:30 – Финальные поединки. Церемонии награждения
Наблюдать за поединками можно прямо с трибун физкультурно-спортивного комплекса.
Возрастное ограничение: 12+.
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Общество, Фото:
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