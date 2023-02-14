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Улан-Удэ принимает чемпионат Восточного военного округа

Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
«Байкал-Daily» представляет фоторепортаж с первого соревновательного дня чемпионата ВВО по гиревому спорту и армейскому рукопашному бою

В Улан-Удэ стартовал чемпионат Восточного военного округа по армейскому рукопашному бою и гиревому спорту. 13 февраля, в борьбу вступили гиревики, а в четверг, 16 февраля будет дан старт соревнований по армейскому рукопашному бою.

- Это два таких знаковых календарных соревнования, которые являются отборочными для формирования сборной команды для представления нашего округа для выступления на общероссийском чемпионате Вооружённых сил, - сообщил министр спорта Бурятии Иван Козырев.

Чемпионат Вооружённых сил по рукопашному бою пройдёт уже в середине марта, и также в Улан-Удэ.

На соревнования приехали более ста представителей разных родов войск из воинских частей со всего Восточного военного округа.

По оценкам специалистов, у команды Бурятии отличные шансы на победу в гиревом спорте.

- Наша республика и 36-я общевойсковая армия, которая здесь у нас находится, является лидером в гиревом спорте в ВВО и одним из лидеров в общероссийском масштабе. Поэтому уверен, что наши спортсмены покажут достойные результаты. В большинстве из наших спортсменов будет сформирована команда, которая представит весь Восточный военный округ на чемпионате Вооружённых си л России, - выразил мнение Иван Козырев.

Соревнования впервые проходят в региональном центре единоборств «Патриот». Ранее спортивные состязания проходили в улан-удэнском культурно-спортивном комплексе.

Зрителей приглашают поболеть за спортсменов. Вход свободный.

Чемпионат проходит в два этапа:

с 13 по 14 февраля - соревнования по гиревому спорту;
с 16 по 18 февраля - соревнования по армейскому рукопашному бою.

Начало соревнований с 10:00.

Возрастное ограничение 12+
спорт гиревой спорт Восточный военный округ военнослужащие

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