«Байкал-Daily» представляет фоторепортаж с первого соревновательного дня чемпионата ВВО по гиревому спорту и армейскому рукопашному бою
В Улан-Удэ стартовал чемпионат Восточного военного округа по армейскому рукопашному бою и гиревому спорту. 13 февраля, в борьбу вступили гиревики, а в четверг, 16 февраля будет дан старт соревнований по армейскому рукопашному бою.
- Это два таких знаковых календарных соревнования, которые являются отборочными для формирования сборной команды для представления нашего округа для выступления на общероссийском чемпионате Вооружённых сил, - сообщил министр спорта Бурятии Иван Козырев.
Чемпионат Вооружённых сил по рукопашному бою пройдёт уже в середине марта, и также в Улан-Удэ.
На соревнования приехали более ста представителей разных родов войск из воинских частей со всего Восточного военного округа.
По оценкам специалистов, у команды Бурятии отличные шансы на победу в гиревом спорте.
- Наша республика и 36-я общевойсковая армия, которая здесь у нас находится, является лидером в гиревом спорте в ВВО и одним из лидеров в общероссийском масштабе. Поэтому уверен, что наши спортсмены покажут достойные результаты. В большинстве из наших спортсменов будет сформирована команда, которая представит весь Восточный военный округ на чемпионате Вооружённых си л России, - выразил мнение Иван Козырев.
Соревнования впервые проходят в региональном центре единоборств «Патриот». Ранее спортивные состязания проходили в улан-удэнском культурно-спортивном комплексе.
Зрителей приглашают поболеть за спортсменов. Вход свободный.
Чемпионат проходит в два этапа:
с 13 по 14 февраля - соревнования по гиревому спорту;
с 16 по 18 февраля - соревнования по армейскому рукопашному бою.
Начало соревнований с 10:00.
Возрастное ограничение 12+
Улан-Удэ принимает чемпионат Восточного военного округа
Общество, Фото:
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