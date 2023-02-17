«Байкал-Daily» представляет фоторепортаж из регионального центра единоборств «Патриот»
В четверг, 16 февраля, в Улан-Удэ стартовал чемпионат Восточного военного округа (ВВО) по армейскому рукопашному бою. Соревнования проходят в центре единоборств «Патриот» и завершатся 18 февраля.
- Мы занимаемся одним общим делом – развитием спорта, физической подготовки, а также, в частности, развитием военно-прикладных видов спорта, чем является армейский рукопашный бой, - поприветствовал собравшихся представитель отделения физической подготовки Восточного военного округа капитан Андрей Кононов.
По результатам соревнований формируют сборную команду ВВО, которая представит округ на общероссийском чемпионате Вооружённых сил. Он пройдёт в столице Бурятии в марте.
- Армейский рукопашный бой – это наш российский военно-прикладной вид спорта. Сегодня физическая подготовка, её уровень особенно важен для наших военнослужащих, для жителей нашей республики и нашей страны, когда мы все чувствуем угрозу, и многие находятся сейчас на поле боя. Хочется пожелать укреплять силу, укреплять тело, укреплять дух, и чтобы эти соревнования стали для вас хорошей проверкой на прочность, - сказал министр спорта Бурятии Иван Козырев.
Зрителей приглашают поболеть за спортсменов. Вход свободный. Начало соревнований с 10:00.
Возрастное ограничение 12+
Как сообщал «Байкал-Daily», в начале недели Улан-Удэ принял чемпионат Восточного военного округа по гиревому спорту.
В Улан-Удэ проходит чемпионат ВВО по армейскому рукопашному бою
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