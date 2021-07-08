Национальный костюм Аги стал зарегистрированным брендом

Общество, Фото: пресс-служба администрации Агинского Бурятского округа

Также региональным брендом стал головной убор «тойробшо»



28 июня Роспатент зарегистрировал два первых региональных бренда Забайкальского края в качестве географических указаний для обозначения товаров «национальные костюмы и головной убор «тойробшо», производимых в Агинском Бурятском округе. Необходимые документы и заявка подготовлены и направлены центром развития бурятской культуры Забайкальского края, сообщает пресс-служба администрации округа.



По словам директора центра Сэсэг Норполовой, в процессе работы над продвижением традиционного костюма агинских бурят как регионального бренда была проведена большая исследовательская работа. Был сформирован пакет документов, подтверждающих уникальные свойства, особые качества товара и само производство.



Напомним, 27 июля прошлого года вступил в силу закон № 230-ФЗ, благодаря которому в Гражданском кодексе Российской Федерации введён новый объект интеллектуальной собственности – «географическое указание» и определены особенности его правовой охраны.



- Закон о географических указаниях позволяет региональным производителям получить новый инструмент для эффективного позиционирования своих товаров, способствует привлечению инвестиций и развитию туризма. Работа по брендированию уникальной продукции Аги продолжится, - отметил заместитель председателя правительства Забайкальского края, руководитель администрации Агинского Бурятского округа Буянто Батомункуев.

