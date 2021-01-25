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Борцы Бурятии завоевали 16 медалей на первенстве ДФО

Борцы Бурятии завоевали 16 медалей на первенстве ДФО
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
У сборной республики 5 золотых, 5 серебряных и 6 бронзовых наград

С 23 по 24 января во Владивостоке прошло первенство Дальневосточного федерального округа по спортивной борьбе (вольной борьбе) среди юниоров до 21 года. В соревнованиях приняли участие спортсмены из Бурятии, Якутии, Хабаровского и Приморского краёв, Амурской и Сахалинской областей и Еврейской автономной области.

Командное первенство выиграла сборная Бурятии с 16 наградами: 5 золотых, 5 серебряных и 6 бронзовых медалей. Победителями и призёрами стали:

57 кг
Третье место - Жаргал Баяндуев

61 кг
Второе место - Владимир Ринчинов
Третье место - Дамдин Цыренжапов

65 кг
Первое место - Игорь Упхоев
Третье место - Николай Шагдуров

70 кг
Третье место - Сандан Гармаев

74 кг
Первое место - Тумэн Бодиев
Второе место - Аюр Жигжитов
Третье место - Арсалан Бальжинимаев

79 кг
Первое место - Буянто Шадапов
Второе место - Юрий Рахлецов

86 кг
Первое место - Максим Судаков
Второе место - Артур Елбаскин

92 кг
Первое место - Егор Рекунов

97кг
Второе место - Алдар Дышенов

125 кг
Третье место - Павел Иванов

Второе место по числу медалей у борцов Якутии. Третье место разделили Хабаровский край и Амурская область, сообщает группа «Борцы Бурятии».

По информации минспорта республики, все победители и призёры первенства ДФО получили право участвовать на первенстве России, который пройдёт с 8 по 12 апреля в Иркутске.
вольная борьба первенство ДФО спорт Бурятия
 
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