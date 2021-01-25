Борцы Бурятии завоевали 16 медалей на первенстве ДФО

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

У сборной республики 5 золотых, 5 серебряных и 6 бронзовых наград



С 23 по 24 января во Владивостоке прошло первенство Дальневосточного федерального округа по спортивной борьбе (вольной борьбе) среди юниоров до 21 года. В соревнованиях приняли участие спортсмены из Бурятии, Якутии, Хабаровского и Приморского краёв, Амурской и Сахалинской областей и Еврейской автономной области.



Командное первенство выиграла сборная Бурятии с 16 наградами: 5 золотых, 5 серебряных и 6 бронзовых медалей. Победителями и призёрами стали:



57 кг

Третье место - Жаргал Баяндуев



61 кг

Второе место - Владимир Ринчинов

Третье место - Дамдин Цыренжапов



65 кг

Первое место - Игорь Упхоев

Третье место - Николай Шагдуров



70 кг

Третье место - Сандан Гармаев



74 кг

Первое место - Тумэн Бодиев

Второе место - Аюр Жигжитов

Третье место - Арсалан Бальжинимаев



79 кг

Первое место - Буянто Шадапов

Второе место - Юрий Рахлецов



86 кг

Первое место - Максим Судаков

Второе место - Артур Елбаскин



92 кг

Первое место - Егор Рекунов



97кг

Второе место - Алдар Дышенов



125 кг

Третье место - Павел Иванов



Второе место по числу медалей у борцов Якутии. Третье место разделили Хабаровский край и Амурская область, сообщает группа «Борцы Бурятии».



По информации минспорта республики, все победители и призёры первенства ДФО получили право участвовать на первенстве России, который пройдёт с 8 по 12 апреля в Иркутске.