У сборной республики 5 золотых, 5 серебряных и 6 бронзовых наград
С 23 по 24 января во Владивостоке прошло первенство Дальневосточного федерального округа по спортивной борьбе (вольной борьбе) среди юниоров до 21 года. В соревнованиях приняли участие спортсмены из Бурятии, Якутии, Хабаровского и Приморского краёв, Амурской и Сахалинской областей и Еврейской автономной области.
Командное первенство выиграла сборная Бурятии с 16 наградами: 5 золотых, 5 серебряных и 6 бронзовых медалей. Победителями и призёрами стали:
57 кг
Третье место - Жаргал Баяндуев
61 кг
Второе место - Владимир Ринчинов
Третье место - Дамдин Цыренжапов
65 кг
Первое место - Игорь Упхоев
Третье место - Николай Шагдуров
70 кг
Третье место - Сандан Гармаев
74 кг
Первое место - Тумэн Бодиев
Второе место - Аюр Жигжитов
Третье место - Арсалан Бальжинимаев
79 кг
Первое место - Буянто Шадапов
Второе место - Юрий Рахлецов
86 кг
Первое место - Максим Судаков
Второе место - Артур Елбаскин
92 кг
Первое место - Егор Рекунов
97кг
Второе место - Алдар Дышенов
125 кг
Третье место - Павел Иванов
Второе место по числу медалей у борцов Якутии. Третье место разделили Хабаровский край и Амурская область, сообщает группа «Борцы Бурятии».
По информации минспорта республики, все победители и призёры первенства ДФО получили право участвовать на первенстве России, который пройдёт с 8 по 12 апреля в Иркутске.
Борцы Бурятии завоевали 16 медалей на первенстве ДФО
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