В Бурятии выявили 49 новых случаев COVID-19

По информации управления Роспотребнадзора по Бурятии, на 8.00 14 июня зарегистрировано 2252 случая заражения COVID-19, из них по Улан-Удэ – 1218.
Накануне было 2203 случая заражения коронавирусом. За минувшие сутки было выявлено 49 новых заболевших.
Из 49 новых случаев COVID-19: 3 человека – прибывшие из регионов РФ, 8 человек - обследованы в рамках мониторинга ОРВИ, остальные – контактные, в том числе из домашних очагов, с другими ранее выявленными COVID-19. Проводятся противоэпидемические мероприятия. На сегодня круг контактных лиц составляет 1545 человек, все лабораторно обследованы. Продолжаются дезинфекционные мероприятия в домашних очагах и по месту работы.
За весь период успешно завершили лечение и выписались из больниц 1355 человек, в том числе за минувшие сутки 34 пациента. Умерло 13 человек.
На 8:00 14 июня в инфекционных стационарах Бурятии с подтверждённой коронавирусной инфекцией находятся 520 больных, из них 47 детей. Состояние детей удовлетворительное. В других регионах госпитализированы жители республики: 1 человек – в стационаре города Зима Иркутской области.
На амбулаторном лечении на сегодня находятся 363 больных COVID-19 с лёгким течением заболевания.
В Республиканской клинической инфекционной больнице в отделении реанимации находятся 4 тяжёлых взрослых пациента с COVID-19, на ИВЛ пациентов нет.
В стационаре по улице Солнечная, 4 «а» в отделении реанимации находятся 7 тяжёлых взрослых пациентов с COVID-19, на ИВЛ – 6 больных (в том числе старше 65 лет - 3 человека).
В стационаре на улице Пирогова 30 «а» в отделении реанимации находится 6 человек, на ИВЛ пациентов нет.
В пяти обсерваторах находятся 115 человек.