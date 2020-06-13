В Бурятии выявили ещё 50 больных коронавирусом

Темпы заражения коронавирусом в Бурятии сильно не снижаются
По информации управления Роспотребнадзора по Бурятии, на утро 13 июня зарегистрировано 2203 случая заражения COVID-19. По Улан-Удэ – 1201.
Накануне было 2153 случая заражения коронавирусом. За сутки выявили ещё 50 больных.
Из 50 новых случаев COVID-19: девять человек – прибывшие из других регионов РФ, 11 человек были обследованы в рамках мониторинга ОРВИ, остальные – контактные, в том числе из домашних очагов, с другими ранее выявленными COVID-19.
- На сегодня круг контактных лиц составляет 1523 человек, все лабораторно обследованы. Продолжаются дезинфекционные мероприятия в домашних очагах и по месту работы. На сегодня дезинфекция проведена на общей площади более 666 тыс.кв. м, - сообщили в республиканском оперштабе.
За всё время успешно завершил лечение и выписался из больниц 1321 человек, в том числе накануне выздоровели 55.
Входят в статистику 13 летальных исходов, последний из которых был зафиксирован 11 июня, когда умерла 71-летняя женщина.
В инфекционных стационарах республики проходят лечение 507 больных, один человек госпитализирован в Иркутской области. В том числе госпитализированы 46 детей. На амбулаторном лечении находится ещё 361 пациент с лёгким течением болезни.
В отделении реанимации инфекционной больницы находятся четыре тяжёлых взрослых пациента с COVID-19, на ИВЛ пациентов нет. В стационаре по ул. Солнечная, 4 «а» в отделении реанимации лежат пять человек, из них трое – на ИВЛ. В стационаре на ул. Пирогова 30 «а» в отделении реанимации ещё шесть человек, на ИВЛ пациентов нет.
Как сообщал «Байкал-Daily», с 1 июня начали работать турбазы и гостевые дома для местных жителей и при индивидуальном и семейном бронировании. Со 2 июня заработали торговые центры. 10 июня открылся общепит, где за один стол пускают максимум двух человек. 11 июня открылись парки. Масочный режим сохраняется в Бурятии до 30 июня.
На этой неделе глава Бурятии Алексей Цыденов выпустил видеообращение, призвав жителей не расслабляться. «То, что мы снимаем ограничения, не значит, что вирус исчез. Нет, вирус остаётся. Просто мы идём навстречу, чтобы у вас была работа, чтоб была возможность детям то же ЕГЭ сдать», - пояснил он, призывая соблюдать масочный режим и социальную дистанцию.
В Бурятии выявили ещё 50 больных коронавирусом
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