Известные люди поздравляют с Новым годом на бурятском языке

В соцсетях стал популярным конкурс поздравлений земляков с Новым годом на бурятском языке. Видео с пожеланиями на родном языке записали уже более 80 человек, в том числе артисты, чиновники, телеведущие. Все они участвуют в новогоднем конкурсе от культурно-образовательного центра «Амар мэндэ!», который проходит с 4 по 26 декабря. Победители получат различные призы, а для участия необходимо записать видеопоздравление на бурятском языке и выложить в свой аккаунт в Instagram.
Новогоднее пожелание на бурятском языке уже записали министр туризма Бурятии Мария Бадмацыренова, бывший сумоист Анатолий Михаханов, артисты Жаргал Бадмаев, Валико Гаспарян, телеведущие Лариса Иринцеева, Валерий Скосырский, корреспондент Содном Ирдынеев.
Из китайской деревни с наступающим Новым годом поздравила жителей Бурятии певица Бадма-Ханда Аюшеева. Также жителей республики поздравила девушка из Улан-Батора.
В конкурсе активное участие принимают дошкольники, школьники, школы и трудовые коллективы. Так, весёлое поздравление снял коллектив улан-удэнского ресторана.