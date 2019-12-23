Известные люди поздравляют с Новым годом на бурятском языке





Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Амар Мэндэ ТYБ (@amarmendecenter03) 21 Дек 2019 в 6:04 PST



Из китайской деревни с наступающим Новым годом поздравила жителей Бурятии певица Бадма-Ханда Аюшеева. Также жителей республики поздравила девушка из Улан-Батора. Из китайской деревни с наступающим Новым годом поздравила жителей Бурятии певица Бадма-Ханда Аюшеева. Также жителей республики поздравила девушка из Улан-Батора.





Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Амар Мэндэ ТYБ (@amarmendecenter03) 17 Дек 2019 в 1:20 PST



В конкурсе активное участие принимают дошкольники, школьники, школы и трудовые коллективы. Так, весёлое поздравление снял коллектив улан-удэнского ресторана.

В конкурсе активное участие принимают дошкольники, школьники, школы и трудовые коллективы. Так, весёлое поздравление снял коллектив улан-удэнского ресторана.





В соцсетях стал популярным конкурс поздравлений земляков с Новым годом на бурятском языке. Видео с пожеланиями на родном языке записали уже более 80 человек, в том числе артисты, чиновники, телеведущие. Все они участвуют в новогоднем конкурсе от культурно-образовательного центра «Амар мэндэ!», который проходит с 4 по 26 декабря. Победители получат различные призы, а для участия необходимо записать видеопоздравление на бурятском языке и выложить в свой аккаунт в Instagram.Новогоднее пожелание на бурятском языке уже записали министр туризма Бурятии Мария Бадмацыренова, бывший сумоист Анатолий Михаханов, артисты Жаргал Бадмаев, Валико Гаспарян, телеведущие Лариса Иринцеева, Валерий Скосырский, корреспондент Содном Ирдынеев.