Сбер опубликовал информацию о работе их банка

Информация о работе Сбера актуальна на 27 февраля



Сбербанк на 27 февраля не видит перебоев при оплате клиентами товаров и услуг как через собственные, так и партнёрские платёжные сервисы. Все они работают в штатном режиме.



- Клиенты Сбербанка могут беспрепятственно совершать операции через Apple Pay, Google Pay, Samsung Pay. Также банк не видит сбоев в работе SberPay, в том числе NFC, сервисов «Плати QR» и «Оплата взглядом». Сбербанк активно работает с платёжными сервисами, развивая собственные и совершенствуя взаимодействие с партнёрами, обеспечивая их бесперебойную работу и безопасность клиентов, - пояснили в пресс-центре Байкальского банка ПАО Сбербанк.



Справка



Байкальский банк ПАО Сбербанк осуществляет деятельность на территории Иркутской области, Забайкальского края, Республики Бурятии и Республики Саха (Якутия).



ПАО Сбербанк — банк в России. Основным акционером ПАО Сбербанк является Российская Федерация в лице министерства финансов Российской Федерации, владеющая 50% уставного капитала ПАО Сбербанк плюс 1 голосующая акция. Оставшимися 50% минус 1 голосующая акция от уставного капитала банка владеют российские и международные инвесторы. Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций №1481 от 11.08.2015. Официальные сайты банка: www.sberbank.com (сайт группы Сбербанк) www.sberbank.ru. Сайт экосистемы Сбер — www.sber.ru.

