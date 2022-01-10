В Бурятии кафе наказали за нелегальный найм сотрудников

Нарушение вскрыла прокуратура
Прокуратура Заиграевского района в ходе проверки исполнения трудового законодательства установила, что с тремя работниками кафе не заключены трудовые договоры. Приказы об их приёме на работу не издавались, сообщает пресс-служба прокуратуры Бурятии.
В связи с этим прокурор района внес представление владельцу кафе. Лишь после этого с работниками оформлены трудовые отношения.
Кроме того, прокурор в отношении работодателя возбудил дело об административном правонарушении по ч. 4 ст. 5.27 КоАП РФ - уклонение от оформления трудового договора. Государственная инспекция труда назначила бизнесмену штраф в размере 5 тысяч рублей.
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