Бывшим безработным предлагают побороться за полмиллиона рублей

Впервые онлайн-рекрутинг покажет истории людей, нашедших работу через hh.ru



Российская платформа hh.ru покажет реальные истории реальных людей, которые однажды нашли работу. Вместо историй выдуманных персонажей hh.ru делает героями своей рекламы самых ярких представителей популярных профессий. Прошедшие кастинг и утверждённые на роли соискатели получат гонорар в размере 500 000 рублей.



- Команде hh.ru и съемочной группе интересны любые профессии и любые герои, любого возраста и из любого региона РФ. Специальное жюри во главе с режиссером Грантом Абовяном выберет пять лучших историй, о которых снимут серию рекламных роликов. Каждый из пяти героев получит гонорар — 500 000 рублей!, - сообщает сотрудник пресс-службы HeadHunter ДФО Елизавета Илюшина.



Историями, которые лягут в основу рекламной кампании hh.ru, могут быть профессиональные достижения, забавные случаи в карьере или самая настоящая драма. Важно, чтобы история была реальной и связанной с работой, которую будущие герои кампании нашли на hh.ru.



Кастинг (18+) будет проводиться онлайн с 27 декабря по 21 января 2022 года. Съёмки пройдут в Москве в конце января-начале февраля.





