Ему грозит до двух лет колонии
В Иркутской области транспортные полицейские с помощью систем мониторинга задержали 45-летнего житель Усть-Кутского района. Он ехал от станции Вихоревка в Иркутск.
- Оказалось, что злоумышленник продолжительное время находился в федеральном розыске за совершение преступления, предусмотренного частью первой статьи 264 Уголовного кодекса «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью». Санкция за совершение такого преступления предусматривает ответственность до двух лет лишения свободы, - сообщает пресс-служба Восточно-Сибирского ЛУ МВД России на транспорте.
Задержанный передан в орган, объявивший его в розыск, для проведения следственных действий.
В Иркутской области задержали находившегося в федеральном розыске мужчину
Происшествия, Фото:
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