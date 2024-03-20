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В Иркутской области ушло в суд дело о контрабанде леса на 115 млн

В Иркутской области ушло в суд дело о контрабанде леса на 115 млн
Происшествия,  Фото:из архива
Незаконно вывезли из страны более 25 тысяч кубометров лесоматериалов

Трое жителей Чунского района Иркутской области обвиняются в контрабанде лесоматериалов стоимостью свыше 115 млн рублей, сообщила пресс-служба Восточно-Сибирского ЛУ МВД России на транспорте.

По версии следствия, обвиняемые с 2015 по 2020 годы занимались скупкой незаконно вырубленной древесины. В последующем продавали её с помощью фиктивных сделок с использованием документов, содержащих недостоверные сведения. Используя фирмы, оформленные на подставных лиц, они незаконно экспортировали из России более 25 тысяч кубометров лесоматериалов стоимостью более 115 миллионов рублей.

Уголовное дело с утверждённым Тайшетским транспортным прокурором обвинительным заключением направлено в Чунский районный суд.

контрабанда леса

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