В Иркутской области ушло в суд дело о контрабанде леса на 115 млн

Происшествия, Фото: из архива

Незаконно вывезли из страны более 25 тысяч кубометров лесоматериалов



Трое жителей Чунского района Иркутской области обвиняются в контрабанде лесоматериалов стоимостью свыше 115 млн рублей, сообщила пресс-служба Восточно-Сибирского ЛУ МВД России на транспорте.



По версии следствия, обвиняемые с 2015 по 2020 годы занимались скупкой незаконно вырубленной древесины. В последующем продавали её с помощью фиктивных сделок с использованием документов, содержащих недостоверные сведения. Используя фирмы, оформленные на подставных лиц, они незаконно экспортировали из России более 25 тысяч кубометров лесоматериалов стоимостью более 115 миллионов рублей.



Уголовное дело с утверждённым Тайшетским транспортным прокурором обвинительным заключением направлено в Чунский районный суд.



