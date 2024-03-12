В Иркутске станция «Академическая» частично обрушился потолок

Прокуратура проводит проверку



На железнодорожной станция «Академическая» в Иркутске частично обрушился потолок. О произошедшем сообщили СМИ и Иркутская транспортная прокуратура начала проверку.



- По результатам надзорных мероприятий при наличии оснований будет принят комплекс мер прокурорского реагирования, - сообщили в пресс-службе Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.



Отметим, капитальный ремонт остановочного пункта «Академическая» завершился в 2022 году. В рамках проведённых работ были обновлены пассажирские платформы, кассовые павильоны, залы ожидания и подземный пешеходный переход.





