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Житель Бурятии попытался сбежать от сотрудника ДПС

Житель Бурятии попытался сбежать от сотрудника ДПС
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
Его оштрафовали на 2 тысячи рублей

Заиграевский районный суд Бурятии рассмотрел дело об административном правонарушении по ч. 1 ст. 19.3 КоАП РФ «Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции» в отношении мужчины.

Из протокола о правонарушении следует, что днём 9 июля житель района не выполнил законные требования инспектора ДПС пройти в служебный автомобиль и начал убегать.

На суде мужчина вину признал, в содеянном раскаялся. Суд назначил ему наказание в виде штрафа - 2 000 рублей.

Постановление в законную силу не вступило, сообщили в суде.




ДПС суд

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