Житель Бурятии попытался сбежать от сотрудника ДПС

Происшествия, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

Его оштрафовали на 2 тысячи рублей



Заиграевский районный суд Бурятии рассмотрел дело об административном правонарушении по ч. 1 ст. 19.3 КоАП РФ «Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции» в отношении мужчины.



Из протокола о правонарушении следует, что днём 9 июля житель района не выполнил законные требования инспектора ДПС пройти в служебный автомобиль и начал убегать.



На суде мужчина вину признал, в содеянном раскаялся. Суд назначил ему наказание в виде штрафа - 2 000 рублей.



Постановление в законную силу не вступило, сообщили в суде.









