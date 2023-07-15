Его оштрафовали на 2 тысячи рублей
Заиграевский районный суд Бурятии рассмотрел дело об административном правонарушении по ч. 1 ст. 19.3 КоАП РФ «Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции» в отношении мужчины.
Из протокола о правонарушении следует, что днём 9 июля житель района не выполнил законные требования инспектора ДПС пройти в служебный автомобиль и начал убегать.
На суде мужчина вину признал, в содеянном раскаялся. Суд назначил ему наказание в виде штрафа - 2 000 рублей.
Постановление в законную силу не вступило, сообщили в суде.
Житель Бурятии попытался сбежать от сотрудника ДПС
Происшествия, Фото:
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