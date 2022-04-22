Стали известны подробности гибели мужчины, подорвавшегося на артиллерийском снаряде
Как сообщал «Байкал-Daily», вечером 21 апреля в Селенгинском районе Бурятии возле села Гусиное озеро подорвался на снаряде и погиб местный житель. ЧП произошло недалеко от бывшей воинской части, где после крупного пожара 2001 года до сих пор находят снаряды.
Погибшему мужчине было 60 лет, сообщили в СУ СКР по Бурятии.
По предварительным данным, местный житель занимался сбором металлолома. Утром 21 апреля он вышел из дома и направился за пределы села на поиски. Спустя некоторое время мужчина обнаружил старый артиллерийский снаряд, на корпусе которого находились элементы, содержащие цветные металлы.
При помощи молотка и других инструментов он попытался разобрать боеприпас. Однако от ударных воздействий произошла детонация заряда.
От полученных повреждений мужчина скончался на месте происшествия.
Следователи проводят доследственную проверку и устанавливают полную картину происшествия.
В Бурятии подорвавшийся на снаряде мужчина бил по нему молотком
Происшествия, Фото:
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