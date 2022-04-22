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Житель Бурятии погиб, подорвавшись на снаряде

Житель Бурятии погиб, подорвавшись на снаряде
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
Трагедия произошла недалеко от бывшей воинской части

21 апреля недалеко от бывшей воинской части около села Гусиное озеро в Селенгинском районе Бурятии нашли тело мужчины. Он подорвался на снаряде.

- Предположительно, мужчина разбирал снаряды с целью сдать на металл. Снаряд сдетонировал, - сообщается в районной группе «Селенга-инфо».

Тело погибшего обнаружила супруга.

Место происшествия оценили сотрудники МВД. Сегодня здесь будут работать сапёры.

В июле 2001 года в бывшей войсковой части недалеко от села Гусиное Озеро случился страшный пожар. В арсенале находилось свыше двух тысяч вагонов боеприпасов. При взрывах снаряды разлетались в радиусе до 30 км. Зарево от пожара наблюдалось даже в Улан-Удэ, в 120 км от места происшествия. Снаряды накрывали Гусиное Озеро, а местные жители бежали прочь буквально босиком.

В результате взрыва погибли три человека. Двоих из них убило прямым попаданием, а одна бабушка скончалась, не выдержав ужаса, от разрыва сердца. Полностью были разрушены семь зданий, около 80 домов и квартир серьёзно пострадали.

Затем незаконный сбор снарядов ради цветного металла и взрывчатых веществ стал источником дохода местного населения. Люди не раз гибли и получали ранения во время этого опасного занятия

смерть снаряды

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