Трагедия произошла недалеко от бывшей воинской части
21 апреля недалеко от бывшей воинской части около села Гусиное озеро в Селенгинском районе Бурятии нашли тело мужчины. Он подорвался на снаряде.
- Предположительно, мужчина разбирал снаряды с целью сдать на металл. Снаряд сдетонировал, - сообщается в районной группе «Селенга-инфо».
Тело погибшего обнаружила супруга.
Место происшествия оценили сотрудники МВД. Сегодня здесь будут работать сапёры.
В июле 2001 года в бывшей войсковой части недалеко от села Гусиное Озеро случился страшный пожар. В арсенале находилось свыше двух тысяч вагонов боеприпасов. При взрывах снаряды разлетались в радиусе до 30 км. Зарево от пожара наблюдалось даже в Улан-Удэ, в 120 км от места происшествия. Снаряды накрывали Гусиное Озеро, а местные жители бежали прочь буквально босиком.
В результате взрыва погибли три человека. Двоих из них убило прямым попаданием, а одна бабушка скончалась, не выдержав ужаса, от разрыва сердца. Полностью были разрушены семь зданий, около 80 домов и квартир серьёзно пострадали.
Затем незаконный сбор снарядов ради цветного металла и взрывчатых веществ стал источником дохода местного населения. Люди не раз гибли и получали ранения во время этого опасного занятия
Житель Бурятии погиб, подорвавшись на снаряде
Происшествия, Фото:
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