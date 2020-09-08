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В Иркутской области перевернулась лодка с шестью рыбаками

В Иркутской области перевернулась лодка с шестью рыбаками
Происшествия,  Фото:ГУ МЧС по Иркутской области
Один из них получил травмы

Сегодня на реке Кирей в 180 километрах от города Тулун в Иркутской области перевернулась лодка. В ней находились шесть человек, один из них получил травмы.

Рыбаки вышли на связь со спасателями по спутниковому телефону и передали координаты своего местонахождения.

Для спасения пострадавших и оказания им помощи в район направлены на аэролодках две группы. В их состави вошли спасатели Западного поисково-спасательного отряда пожарно-спасательной службы Иркутской области и сотрудники администрации Тулуна, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС России по Иркутской области.

В готовности находится вертолёт Ми-8 МЧС России.
рыбаки лодки
 
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