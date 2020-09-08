Один из них получил травмы
Сегодня на реке Кирей в 180 километрах от города Тулун в Иркутской области перевернулась лодка. В ней находились шесть человек, один из них получил травмы.
Рыбаки вышли на связь со спасателями по спутниковому телефону и передали координаты своего местонахождения.
Для спасения пострадавших и оказания им помощи в район направлены на аэролодках две группы. В их состави вошли спасатели Западного поисково-спасательного отряда пожарно-спасательной службы Иркутской области и сотрудники администрации Тулуна, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС России по Иркутской области.
В готовности находится вертолёт Ми-8 МЧС России.
В Иркутской области перевернулась лодка с шестью рыбаками
Происшествия, Фото:
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