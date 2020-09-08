В Иркутской области перевернулась лодка с шестью рыбаками

Происшествия, Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

Один из них получил травмы



Сегодня на реке Кирей в 180 километрах от города Тулун в Иркутской области перевернулась лодка. В ней находились шесть человек, один из них получил травмы.



Рыбаки вышли на связь со спасателями по спутниковому телефону и передали координаты своего местонахождения.



Для спасения пострадавших и оказания им помощи в район направлены на аэролодках две группы. В их состави вошли спасатели Западного поисково-спасательного отряда пожарно-спасательной службы Иркутской области и сотрудники администрации Тулуна, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС России по Иркутской области.



В готовности находится вертолёт Ми-8 МЧС России.

