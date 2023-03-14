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Путин пообщался с работниками Улан-Удэнского авиазавода

Путин пообщался с работниками Улан-Удэнского авиазавода
Власть, 
Во время общения президента и рабочих подняли ряд вопросов 

Как сообщал «Байкал-Dailу», в девятом часу вечера в столицу Бурятии прилетел президент Владимир Путин. Он сразу же направился на Улан-Удэнский авиазавод, где проведёт совещание по вопросам реализации программы развития дальневосточных городов.

Президенту показали агрегаты вертолётов и фюзеляжи новых моделей: модификацию гражданского вертолёта Ми-171АЗ и модификацию вертолёта Ка-226 – Ка-226.54. Глава государства побывал также в цехе окончательной сборки.

Также он пообщался с работниками авиазавода. Работу одного из ведущих российских производителей вертолётной техники Путин высоко оценил, прокомментировав: «Супер! Отличное предприятие!»

- Вы сами знаете, завод с 39-го года существует. Что здесь только не строили – и вертолёты, и самолёты. Компетенции хорошие, традиции замечательные. И предприятие развивается, оно современное. Делает такие замечательные машины, которые востребованы и на мировых рынках, и у нас в стране – причём как на «гражданке», так и у Министерства обороны. Линейка расширяется, что очень здорово. Новые материалы, новые усовершенствованные двигатели, новая электроника – ну просто прекрасно. Предприятие отличное, так что я вас с этим поздравляю, что вы работаете на таком предприятии. Это же флагман отечественного вертолётостроения, - обратился президент к сотрудникам авиазавода.

Во время самого разговора с ними Путин особое внимание уделил ситуации на Украине, заявив, что «национализм там давно подогревался с Запада».

- Система двухполярного мира начала трещать после развала СССР, казалось, что основа для противостояния с Западом исчезла, но это не так. Давление на Россию началось после распада СССР. Чтобы раскачать страну создали пятую колонну, орды террористов, в том числе на Северном Кавказе, - высказался он.

Он особо подчеркнул, что на Украине Россия «борется за русский мир» и «это не геополитическая задача, а задача выживания российской государственности».

Президент отметил, что экономика России справилась с санкционным давлением. По его словам, валовый внутренний продукт снизился «всего на 1,2 процента», но на Украине, «рухнул на 40 процентов».
 
Помимо этого, президент указал на дефицит высококлассных специалистов в оборонно-промышленном комплексе. Уровень зарплат на таких предприятиях должен стать привлекательным для людей, подчеркнул он. Отметим, вопрос напрямую касается того же Улан-Удэнского авиазавода. 

 - Если ничего не мешает, можно спать ложиться. Можно хрюкнуть сразу. А когда что-то мешает, нужно работать над собой, над решением этих проблем, - высказался при этом Путин, отвечая на вопрос, мешает ли сегодня дефицит кадров выполнять гособоронзаказ.

Кроме того, Путин ответил на вопрос об отсрочке от военной службы для специалистов ВПК. Он сообщил, что Минпромторг уже подготовил для Минобороны список приоритетных профессий. Окончательное решение будет принято в диалоге между обоими министерствами, уточнил президент. 
Путин Улан-Удэнский авиазавод

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