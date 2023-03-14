Путин пообщался с работниками Улан-Удэнского авиазавода

Во время общения президента и рабочих подняли ряд вопросов



Помимо этого, президент указал на дефицит высококлассных специалистов в оборонно-промышленном комплексе. Уровень зарплат на таких предприятиях должен стать привлекательным для людей, подчеркнул он. Отметим, вопрос напрямую касается того же Улан-Удэнского авиазавода.







- Если ничего не мешает, можно спать ложиться. Можно хрюкнуть сразу. А когда что-то мешает, нужно работать над собой, над решением этих проблем, - высказался при этом Путин, отвечая на вопрос, мешает ли сегодня дефицит кадров выполнять гособоронзаказ.





Кроме того, Путин ответил на вопрос об отсрочке от военной службы для специалистов ВПК. Он сообщил, что Минпромторг уже подготовил для Минобороны список приоритетных профессий. Окончательное решение будет принято в диалоге между обоими министерствами, уточнил президент.