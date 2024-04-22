Улан-удэнцы рассказали, как начальство абьюзит их на работе

От руководителей-тиранов страдают 40% горожан



В ходе опроса, который устроили представители сервиса SuperJob, 40% (то есть 4 из 10) жителей бурятской столицы признались, что сталкивались с абьюзом (или психологическим насилием) со стороны начальства. Чаще всего на неподобающее поведение руководства жалуются молодые сотрудники – до 34 лет (45%).



- Они не готовы мириться с любым проявлением неуставных отношений. Недаром психологи отзываются о современной молодёжи как о поколении, максимально ориентированном на психологический комфорт, – подчеркнули в SuperJob.



Главными проявлениями абьюза улан-удэнцы считают ситуации, когда нарушается Трудовой кодекс. Это невыплата или задержка зарплаты, поручения, не относящихся к их непосредственным трудовым обязанностям, сверхурочная работа, а также самодурство, оскорбления, унижения и повышенный тон в общении с подчинёнными.

