От руководителей-тиранов страдают 40% горожан
В ходе опроса, который устроили представители сервиса SuperJob, 40% (то есть 4 из 10) жителей бурятской столицы признались, что сталкивались с абьюзом (или психологическим насилием) со стороны начальства. Чаще всего на неподобающее поведение руководства жалуются молодые сотрудники – до 34 лет (45%).
- Они не готовы мириться с любым проявлением неуставных отношений. Недаром психологи отзываются о современной молодёжи как о поколении, максимально ориентированном на психологический комфорт, – подчеркнули в SuperJob.
Главными проявлениями абьюза улан-удэнцы считают ситуации, когда нарушается Трудовой кодекс. Это невыплата или задержка зарплаты, поручения, не относящихся к их непосредственным трудовым обязанностям, сверхурочная работа, а также самодурство, оскорбления, унижения и повышенный тон в общении с подчинёнными.
Улан-удэнцы рассказали, как начальство абьюзит их на работе
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