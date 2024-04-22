Улан-удэнские маршрутчики превратили лес в туалет



В паблике «Аноним 03» во «ВКонтакте» накануне выложили несколько фото, сделанных на конечной остановке маршрутов № 1, 40, 70 и 71. Судя по всему, это в сотых кварталах. Местные жители заявили: несмотря на установленный там туалет, водители маршруток справляют естественную нужду прямо в ближайшем лесочке.



Люди же вынуждены «любоваться» этим зрелищем из окон своих домов.



- Каждый день – а то и несколько раз в день – как не посмотрю в окно, одна и та же картина. Ну что за свиньи! – пристыдили маршрутчиков подписчики паблика.



Один из них даже попал в объектив камеры – мужчина «пристроился» возле ближайшего деревца. Водителей призвали всё же делать свои дела в специально отведённых для этого местах.



Участники сообщества с автором поста согласились. И припомнили случаи, когда некоторые улан-удэнцы устраивали импровизированный туалет для своих детей прямо под елями на площади Советов. «Это те, кому мамы разрешали в детстве ходить в туалет где хотят, когда приспичит», – прокомментировал поведение маршрутчика один из интернет-пользователей.

