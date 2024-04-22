22 апреля

21 апреля

Популярное

Улан-удэнские маршрутчики превратили лес в туалет

Улан-удэнские маршрутчики превратили лес в туалет
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Они справляют нужду прямо возле деревьев

В паблике «Аноним 03» во «ВКонтакте» накануне выложили несколько фото, сделанных на конечной остановке маршрутов № 1, 40, 70 и 71. Судя по всему, это в сотых кварталах. Местные жители заявили: несмотря на установленный там туалет, водители маршруток справляют естественную нужду прямо в ближайшем лесочке.
 
Люди же вынуждены «любоваться» этим зрелищем из окон своих домов.
 
- Каждый день – а то и несколько раз в день – как не посмотрю в окно, одна и та же картина. Ну что за свиньи! – пристыдили маршрутчиков подписчики паблика.
 
Один из них даже попал в объектив камеры – мужчина «пристроился» возле ближайшего деревца. Водителей призвали всё же делать свои дела в специально отведённых для этого местах.
 
Участники сообщества с автором поста согласились. И припомнили случаи, когда некоторые улан-удэнцы устраивали импровизированный туалет для своих детей прямо под елями на площади Советов. «Это те, кому мамы разрешали в детстве ходить в туалет где хотят, когда приспичит», – прокомментировал поведение маршрутчика один из интернет-пользователей.
туалеты маршрутки соцсети

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Братске ветеран труда отметила 90-летие
В Братске ветеран труда отметила 90-летие
Общество, 22.04.2024
Зинаида Алексеевна Попова - первостроитель города
Улан-удэнские маршрутчики превратили лес в туалет
Улан-удэнские маршрутчики превратили лес в туалет
Общество, 22.04.2024
Они справляют нужду прямо возле деревьев
В райцентре в Бурятии пакостят коровы
В райцентре в Бурятии пакостят коровы
Общество, 22.04.2024
А местные жители ходят за ними по пятам и собирают мусор
Май в Бурятии будет чуть теплее, чем обычно
Май в Бурятии будет чуть теплее, чем обычно
Общество, 22.04.2024
Синоптики рассказали, чего ждать от последнего весеннего месяца в республике

Бурятский музыкант стал продюсером года в Монголии
Бурятский музыкант стал продюсером года в Монголии
Общество, 22.04.2024
Церемония награждения прошла в Улан-Баторе
Прохладная погода ожидает жителей Бурятии
Прохладная погода ожидает жителей Бурятии
Общество, 22.04.2024
Длинная рабочая неделя не порадует теплом
В центре Улан-Удэ отмывают танк Т-34
Общество, 22.04.2024
Его приводят в порядок вместе с остальными памятниками
В Улан-Удэ устранили более полусотни засоров
В Улан-Удэ устранили более полусотни засоров
Общество, 22.04.2024
За неделю специалисты промыли 600 с лишним метров канализации
На главной площади Улан-Удэ отметят 375-летие пожарной охраны России
На главной площади Улан-Удэ отметят 375-летие пожарной охраны России
Общество, 22.04.2024
На площади Советов представят спецтехнику, наградят лучших пожарных и организуют праздничный фонтан
Людей на севере Бурятии пугают сосульки
Людей на севере Бурятии пугают сосульки
Общество, 22.04.2024
Ледяные наросты угрожающе нависли прямо под мостом

Часть улан-удэнцев внезапно остались без света
Часть улан-удэнцев внезапно остались без света
Общество, 22.04.2024
Из-за аварии отключились все светофоры в округе

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^