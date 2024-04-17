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Глава Бурятии добивается открытия авиарейса Пекин – Улан-Удэ

Глава Бурятии добивается открытия авиарейса Пекин – Улан-Удэ
Власть,  Фото:пресс-служба правительства РБ
Правительство республики рассматривает возможность организации официальной встречи с авиационными властями Китая

Глава Бурятии Алексей Цыденов предложил Генеральному консулу КНР в Иркутске господину Ли Хай перспективу создания регулярного международного авиасообщения по направлению Пекин – Улан-Удэ.

Генконсул побывал в Улан-Удэ с рабочим визитом накануне, 16 апреля. На встрече в правительстве Бурятии стороны обсудили направления российско-китайского двухстороннего сотрудничества в области развития туризма и здравоохранения, сообщили в пресс-службе правительства Бурятии.

Алексей Цыденов отметил, что с целью открытия авиарейса Пекин – Улан-Удэ правительство Бурятии рассматривает возможность организации официальной встречи с авиационными властями Китая.

- Мы видим перспективы. Заинтересованность китайской стороны в посещении Байкала есть. Байкал – жемчужина всей земли, достояние России, чтобы нам можно было принимать гостей. Для этого, конечно, нужно авиасообщение. Мы можем начать с чартерных рейсов, но в целом, хотели бы выйти и на регулярные рейсы, - сообщил Алексей Цыденов.

Глава Бурятии напомнил, что международный аэропорт «Байкал» имеет пятую степень свободы. Пятая степень свободы или статус «Открытое небо» даёт право на полёт между двумя иностранными государствами с транзитными остановками. Этот статус имеют несколько городов России: Владивосток, Калининград, Сочи и Улан-Удэ.

Кроме этого, стороны выразили готовность взаимодействия в сфере здравоохранения, в рамках развития традиционной медицины наладить обмен опытом и лучшими практиками с китайскими врачами.

Глава Бурятии также рассказал о планируемых мероприятиях и визитах в Китай, направленных на расширение сотрудничества в торгово-экономических, научно-технических и гуманитарных областях между странами.

Господин Ли отметил важность развития двухстороннего сотрудничества. Он добавил, что 2024 год – год 75-летия установления дипломатических отношений между странами. Кроме этого, в целях дальнейшего развития российско-китайских отношений и расширения двусторонних связей в области культуры 2024 - 2025 годы объявлены Годом культуры России – Китая.

- Прошёл почти год с момента последнего моего визита в республику. Мы очень рады, что в течение этого года российско-китайские отношения под стратегическим руководством наших лидеров – Председателя Си Цзиньпина и Владимира Владимировича Путина, находятся на самом высоком уровне. Генконсульство готово совместно с Республикой Бурятия в дальнейшем прилагать общие усилия для реализации важных совместных договорённостей, которые были достигнуты лидерами наших двух стран, - отметил генконсул.

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