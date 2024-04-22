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В Бурятии осудили виновницу ДТП с тремя погибшими подростками

В Бурятии осудили виновницу ДТП с тремя погибшими подростками
Происшествия,  Фото:СУ СКР по Бурятии
22-летняя девушка отправится за решётку

Тарбагатайский районный суд вынес приговор 22-летней девушке, по вине которой в ДТП погибли три подростка.

Подсудимую признали виновной по статьям «Угон» (ч. 1 ст. 166 УК) и ч. 6 ст. 264 УК РФ «Нарушение ПДД, повлекшее гибель более двух человек, совершённое лицом, не имеющим права управления транспортным средством, сопряжённое с оставлением места происшествия». Ей назначили 10 лет в колонии-поселении.

- Приговором суда девушке назначено наказание в виде 10 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима с лишением права управления транспортными средствами сроком на полтора года и штрафом 30 тыс. рублей, - сообщили в следственном управлении СК России по Бурятии.

Как сообщал «Байкал-Dailу», страшная авария произошла 17 сентября 2023 года в посёлке Николаевский. Тем вечером девушка увидела возле магазина несовершеннолетнего родственника и попросила покататься на машине «Хонда Аккорд», на которой тот подъехал. Водительских прав при этом она не имела.

В салоне машины находились четверо друзей-подростков юного водителя. Девушка попросила их выйти, но те отказались.

Возвращаясь обратно к магазину, девушка на высокой скорости врезалась в бетонный забор. Плиты рухнули на машину, зажав пассажиров. Погибли девочка 14 лет, мальчики 14 и 16 лет. Ещё одного 15-летнего юношу госпитализировали с травмами различной степени тяжести.

Водитель выбралась из искорёженного автомобиля через открытое окно переднего пассажирского сиденья. Испугавшись произошедшего, так как ни кто из подростков не отзывался, девушка убежала. Позже в своём доме она пыталась спрятать одежду, в которой находилась в момент аварии.

Приговор суда пока не вступил в законную силу.
ДТП смерть

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