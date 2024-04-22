В Бурятии осудили виновницу ДТП с тремя погибшими подростками

22-летняя девушка отправится за решётку
Тарбагатайский районный суд вынес приговор 22-летней девушке, по вине которой в ДТП погибли три подростка.
Подсудимую признали виновной по статьям «Угон» (ч. 1 ст. 166 УК) и ч. 6 ст. 264 УК РФ «Нарушение ПДД, повлекшее гибель более двух человек, совершённое лицом, не имеющим права управления транспортным средством, сопряжённое с оставлением места происшествия». Ей назначили 10 лет в колонии-поселении.
- Приговором суда девушке назначено наказание в виде 10 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима с лишением права управления транспортными средствами сроком на полтора года и штрафом 30 тыс. рублей, - сообщили в следственном управлении СК России по Бурятии.
Как сообщал «Байкал-Dailу», страшная авария произошла 17 сентября 2023 года в посёлке Николаевский. Тем вечером девушка увидела возле магазина несовершеннолетнего родственника и попросила покататься на машине «Хонда Аккорд», на которой тот подъехал. Водительских прав при этом она не имела.
В салоне машины находились четверо друзей-подростков юного водителя. Девушка попросила их выйти, но те отказались.
Возвращаясь обратно к магазину, девушка на высокой скорости врезалась в бетонный забор. Плиты рухнули на машину, зажав пассажиров. Погибли девочка 14 лет, мальчики 14 и 16 лет. Ещё одного 15-летнего юношу госпитализировали с травмами различной степени тяжести.
Водитель выбралась из искорёженного автомобиля через открытое окно переднего пассажирского сиденья. Испугавшись произошедшего, так как ни кто из подростков не отзывался, девушка убежала. Позже в своём доме она пыталась спрятать одежду, в которой находилась в момент аварии.
Приговор суда пока не вступил в законную силу.
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Происшествия, Фото:
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