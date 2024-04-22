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Жители села в Бурятии вышли на субботник

Жители села в Бурятии вышли на субботник
Общество,  Фото:СП «Петропавловское»
Мусор вывозили КамАЗами

В рамках месячника чистоты в селе Петропавловка Джидинского района Бурятии прошёл субботник.

На уборку вышли все организации, индивидуальные предприниматели и жители села. Преобразились дворы многоквартирных домов, прилегающие территории частных дворов, здания администраций и учреждений.



- Работали все слаженно и дружно, движимые одной целью- сделать наше родное село чище и комфортнее для проживания! Вооружившись необходимым инвентарём, жители села с удовольствием приводили в порядок территорию. Все трудились с большим душевным подъёмом: кто - то подметал мусор, кто-то собирал в мешки и грузил в машины, кто-то белил бордюры и палисадники. Уставшие, но с отличным настроением, закончили работу, удовлетворённые отличным результатом! Теперь мы должны поддерживать чистоту и порядок там, где живём, - сообщили в СП «Петропавловское».


Жителей села поблагодарили за наведение чистоты. 


субботник уборка благоустройство

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