Длинная рабочая неделя не порадует теплом
На этой неделе, с 23 по 29 апреля, в Бурятии ожидается неустойчивая прохладная погода. По прогнозу синоптиков, пройдут осадки в виде мокрого снега.
В большинстве районов в ночные часы ожидается от +1 до -4, по северу местами -5,-10, днём от 6 до 12 градусов тепла, местами 0,+5. Ветер с преобладанием северо-западного направления умеренный, в дневные часы порывы до 13-18 м/с.
По данным Бурятского гидрометцентра, во вторник, 23 апреля, по республике облачно с прояснением, местами мокрый снег и дождь. Ветер северо-западный 5-10, утром и днём местами с порывами до 15-18 м/с. Температура ночью от +4,-1, местами -1,-6, днём +8,+13, местами +2,+7.
24-25 апреля в республике местами осадки преимущественно в виде мокрого снега. Ветер северо-западный 6-11, днём в отдельных районах до 15-17 м/с. Ночью от +1 до -4, местами -5,-10, днём +6,+11, местами +1,+6.
Прохладная погода ожидает жителей Бурятии
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