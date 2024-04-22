Людей на севере Бурятии пугают сосульки

Ледяные наросты угрожающе нависли прямо под мостом



Житель посёлка Нижнеангарск рассказал в местной группе «Северобайкалье-инфо.24/7», что недавно прямо на его автомобиль упала сосулька. Дело было под мостом через реку в микрорайоне Сырой Молокон.



- Кто отвечает за этот участок? Там ежедневно образуются сосульки, – отметил сельчанин и призвал ответственных обратить внимание на ситуацию.



Рядом, по его словам, каждый день находятся рабочие без касок. «Это как минимум опасно для жизни», – добавил автовладелец.



Глава Нижнеангарска Сергей Иванов пояснил: железнодорожный мост, о котором идёт речь – объект линейной инфраструктуры РЖД и обслуживает его подразделение ВСЖД. Тем не менее, сельские власти направят в компанию обращение по этому поводу.



- Ответственность за использование работниками средств индивидуальной защиты несёт работодатель, в данном случае – руководитель подрядной организации, выполняющей работы на объекте, – уточнил Иванов.

