Ледяные наросты угрожающе нависли прямо под мостом
Житель посёлка Нижнеангарск рассказал в местной группе «Северобайкалье-инфо.24/7», что недавно прямо на его автомобиль упала сосулька. Дело было под мостом через реку в микрорайоне Сырой Молокон.
- Кто отвечает за этот участок? Там ежедневно образуются сосульки, – отметил сельчанин и призвал ответственных обратить внимание на ситуацию.
Рядом, по его словам, каждый день находятся рабочие без касок. «Это как минимум опасно для жизни», – добавил автовладелец.
Глава Нижнеангарска Сергей Иванов пояснил: железнодорожный мост, о котором идёт речь – объект линейной инфраструктуры РЖД и обслуживает его подразделение ВСЖД. Тем не менее, сельские власти направят в компанию обращение по этому поводу.
- Ответственность за использование работниками средств индивидуальной защиты несёт работодатель, в данном случае – руководитель подрядной организации, выполняющей работы на объекте, – уточнил Иванов.
Людей на севере Бурятии пугают сосульки
Общество, Фото:
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