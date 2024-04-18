Он останется в СИЗО ещё на два месяца
Советский районный суд Улан-Удэ оставил под арестом первого заместителя главы Джидинского района Владимира Цыденова, обвиняемого в получении взятки в крупном размере.
«Удовлетворено ходатайство старшего следователя о продлении срока содержания под стражей в отношении Цыденова до 12 июня 2024 года», - сообщили в пресс-службе райсуда.
Как сообщал «Байкал-Dailу», замглавы Джидинского района задержали в Улан-Удэ в конце 2023 года с поличным – при получении взятки.
- По данным следствия, 2 августа 2023 года обвиняемый от лица администрации района по заранее состоявшейся договоренности о передаче ему взятки в размере 800 тысяч рублей заключил муниципальный контракт с коммерческой организацией на проведение аварийно-восстановительных работ на одной из автодорог местного значения. Позже он обеспечил беспрепятственную приёмку и оплату работ, - сообщали ранее в следственном управлении.
В декабре 2023-го районный чиновник приехал в Улан-Удэ для встречи с представителем подрядчика – чтобы забрать часть взятки в 500 тысяч рублей. При получении денег его и задержали сотрудники правоохранительных органов. Ему была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
Владимир Цыденов был назначен первым замом главы Джидинского района в ноябре 2021 года. Он уроженец села Дырестуй. Окончил Воронежский институт МВД России по специальности «Юриспруденция». С 1996 года проходил в органах внутренних дел, имеет звание подполковника полиции.
В Бурятии первому замглавы района продлили арест
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