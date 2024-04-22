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В Улан-Удэ водителей штрафуют за парковку на газонах

В Улан-Удэ водителей штрафуют за парковку на газонах
Общество,  Фото:КГХ
Нарушители рискуют разориться на 5 тысяч рублей

Жители бурятской столицы, которые бросают свои машины на газонах, могут схлопотать солидный штраф. Нарушителей отслеживают сотрудники управления административного контроля мэрии с помощью программно-аппаратного комплекса «Дозор-М».
 
Оборудование крепится на стекле служебного автомобиля и в реальном времени фиксирует транспортные средства, оставленные на озелененных территориях. Комплекс распознаёт госномера авто. Но делать это можно и просто обходя улицы с планшетом «Дозор-М» в руках.

Улан-удэнцев призвали не парковаться на территориях, предназначенных для озеленения. В противном случае им грозят штрафы, размер которых колеблется от 3 до 5 тысяч рублей – для физических и от 30 до 50 тысяч – для юридических лиц. 
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