В Улан-Удэ водителей штрафуют за парковку на газонах



Жители бурятской столицы, которые бросают свои машины на газонах, могут схлопотать солидный штраф. Нарушителей отслеживают сотрудники управления административного контроля мэрии с помощью программно-аппаратного комплекса «Дозор-М».



Оборудование крепится на стекле служебного автомобиля и в реальном времени фиксирует транспортные средства, оставленные на озелененных территориях. Комплекс распознаёт госномера авто. Но делать это можно и просто обходя улицы с планшетом «Дозор-М» в руках.





Улан-удэнцев призвали не парковаться на территориях, предназначенных для озеленения. В противном случае им грозят штрафы, размер которых колеблется от 3 до 5 тысяч рублей – для физических и от 30 до 50 тысяч – для юридических лиц.

